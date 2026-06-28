Tucker Carlson: „Man hat uns über den Islam belogen“

Der berühmte amerikanische Journalist Tucker Carlson hat offen zugegeben, dass seine langjährigen Ansichten über den Islam und Muslime falsch waren. In einem Interview mit Sky News erklärte er, dass einige seiner über Jahre geäußerten Meinungen nicht der Wahrheit entsprachen. Dies berichtete die Publikation Newsweek .

Carlson sagte, dass er lange Zeit im Fernsehen Ansichten vertrat, die den Islam als Gefahr darstellten, und dass er diese Worte damals aufrichtig glaubte.

„Ich habe im Fernsehen oft gesagt: 'Das Problem ist der Islam. Das Problem sind die Muslime. Sie alle wollen uns töten. Sie sind verrückt. Sie folgen einem blutrünstigen Glauben, der im 7. Jahrhundert von Muhammad geschaffen wurde.' Und ich habe das selbst geglaubt“, sagte Carlson.

Er betonte, dass er diese Ansichten heute für völlig falsch halte.

„Damals war ich in Panik. Weil ich es wirklich geglaubt habe. Jetzt weiß ich, dass keine dieser Ideen richtig ist. Aber damals habe ich daran geglaubt“, fügte der Journalist hinzu.

Im Gespräch gab Carlson zudem bekannt, dass sich seine Einstellung zu Israel drastisch geändert habe. Seinen Worten zufolge gibt es einen großen Unterschied zwischen dem Israel, das er vor mehreren Jahrzehnten sah, und dem heutigen Land.

„Israel hat sich völlig verändert. Ich habe Mitleid mit Israel. Aber es gibt keine Ähnlichkeit mehr zwischen dem Israel, das ich vor Jahrzehnten zum ersten Mal besuchte, und dem heutigen Israel“, sagte er.

Die kritische Haltung des Journalisten gegenüber der israelischen Politik hat sich in den letzten Jahren verstärkt. Dies hat auch zu mehr Vorwürfen des Antisemitismus geführt. Carlson weist diese Behauptungen jedoch entschieden zurück.

Die Anti-Defamation League (ADL) bewertete ihn als eine der einflussreichsten Personen, die antisemitische Ansichten und Verschwörungstheorien in den öffentlichen Informationsraum bringen.

Im Oktober 2025 lud Carlson Nick Fuentes ein, der nationalistische Ideen propagiert. Während des Gesprächs gab Fuentes Juden die Schuld an vielen Problemen der Welt.

Im April 2026 debattierte Carlson BBC -Moderatorin Victoria Derbyshire genau über dieses Thema.

Der Journalist betonte, dass seine Kritik an der Politik der israelischen Regierung nicht mit Nationalität oder Religion zusammenhänge.