Tate-Brüder in den USA erneut festgenommen

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Tate-Brüder in den USA erneut festgenommen

Gestern, am 18. Juli, wurden die bekannten Blogger und Influencer Andrew und Tristan Tate in den USA aufgrund von Vorwürfen im Zusammenhang mit Vergewaltigung, Menschenhandel und Sexualstraftaten festgenommen. Dies teilte die britische Staatsanwaltschaft (Crown Prosecution Service) mit.

Laut der Erklärung der Staatsanwaltschaft wurden 32 neue Anklagepunkte gegen Andrew Tate erhoben. Dazu gehören sieben Fälle von Vergewaltigung, die Organisation oder Unterstützung von Menschenhandel zum Zwecke der sexuellen Ausbeutung, Körperverletzung sowie eine Reihe von Vorwürfen im Zusammenhang mit unanständigen Bildern von Kindern und extremer Pornografie.

Tristan Tate wird wegen sexueller Nötigung, zwei Fällen von Vergewaltigung sowie der Organisation oder Unterstützung von Menschenhandel zum Zwecke der sexuellen Ausbeutung angeklagt.

Den Ermittlungsergebnissen zufolge wurden diese Verbrechen zwischen 2010 und 2017 begangen. Zuvor waren bereits 21 Anklagepunkte gegen die Tate-Brüder erhoben worden.

Wie die New York Post berichtet, nahm der US Marshals Service die Tate-Brüder in der Nähe des James L. Knight Center in Miami fest. Es ist bekannt, dass Andrew Tate dort ein Bare-Knuckle-Boxturnier veranstalten wollte.

Zur Information: Andrew Tate ist vierfacher Kickbox-Weltmeister, sein Bruder Tristan Tate ist zweifacher Europameister. Nach ihrer sportlichen Karriere wurden sie durch ihre kontroversen Aussagen und Aktivitäten in den sozialen Medien bekannt. Zur Erinnerung: Im Jahr 2024 wurden gegen die Tate-Brüder auch in Rumänien Anklagen wegen Menschenhandels und anderer schwerer Verbrechen erhoben.

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