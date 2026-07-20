Jugendliche waschen ihre Gesichter mit Starbucks-Kaffee, um ihren Reichtum zu beweisen

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Jugendliche waschen ihre Gesichter mit Starbucks-Kaffee, um ihren Reichtum zu beweisen

Ein neuer, ungewöhnlicher Trend gewinnt in den sozialen Medien Indiens an Popularität. Um ihren Reichtum zur Schau zu stellen, posten Jugendliche und Blogger Videos, in denen sie teuren Starbucks-Kaffee auf ihre Gesichter auftragen, anstatt ihn zu trinken.

In den kursierenden Clips gießen einige den Kaffee direkt aus dem Becher in ihr Gesicht und versuchen, dies als Symbol für einen luxuriösen Lebensstil darzustellen. Sie glauben, dass die Fähigkeit, ein teures Markenprodukt zu verschwenden, ein Zeichen finanzieller Möglichkeiten ist.

Dieser Trend wird jedoch von vielen Internetnutzern scharf kritisiert. Die meisten betrachten dies nicht als Zeichen von Reichtum, sondern als sinnlose Verschwendung für Aufmerksamkeit und als einen weiteren bedeutungslosen Trend in den sozialen Medien.

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Charos
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