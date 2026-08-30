Eine Mutter wollte ihrem Sohn eine Lektion erteilen, doch ihr Plan ging nach hinten los

Eine Frau namens Deng aus der chinesischen Provinz Zhejiang wollte ihrem 17-jährigen Sohn Shen, dessen Noten schlechter wurden und dessen Interesse an der Schule nachließ, zeigen, dass es im Leben nicht einfach ist, Geld zu verdienen. Dies berichtete die South China Morning Post.

Dem Bericht vom September 2024 zufolge betrieb die Mutter seit über drei Jahren einen Straßenverkaufsstand in der Stadt Jiaxing, an dem sie gebratenes Hähnchen und verschiedene Snacks verkaufte. Sie wollte ihren Sohn in diese Arbeit einbeziehen, damit er die Mühsal der Arbeit spüren konnte.

Shen besuchte zu dieser Zeit eine Koch- und Berufsschule. Da seine schulischen Leistungen nachließen, schlug seine Mutter ihm vor, sich im Verkauf zu versuchen. Dengs Ziel war es, ihm zu verdeutlichen, wie schwer es ist, Geld zu verdienen, und ihn dazu zu bewegen, sein Studium ernster zu nehmen.

Doch der Plan der Mutter hatte ein unerwartetes Ergebnis. Anstatt vor der Arbeit zurückzuschrecken, passte sich Shen schnell an und lernte, mit Kunden umzugehen und Speisen zuzubereiten. Er rüstete sein Elektrofahrrad mit der notwendigen Ausrüstung aus und richtete einen mobilen Verkaufsstand ein.

Der junge Mann begann jeden Tag um 09:00 Uhr mit der Vorbereitung der Produkte, fuhr gegen 16:00 Uhr zum Verkaufsort und arbeitete bis spät in die Nacht. Er kehrte oft erst um 03:00 Uhr morgens nach Hause zurück. Für den Weg zum Verkaufsort legte er etwa 13 Kilometer zurück.

Infolgedessen verdiente Shen in nur 10 Tagen 10.000 Yuan, also etwa 1.400 Dollar. Neben seiner harten Arbeit war auch die Unterstützung der Stammkunden entscheidend für seinen Erfolg.

Unerwarteterweise verringerte dieses Ergebnis das Interesse des jungen Mannes an der Schule noch weiter. Er beschloss, die Schule abzubrechen und sich dem Handel zu widmen. Obwohl seine Mutter versuchte, ihn davon zu überzeugen, sein Studium fortzusetzen, blieb Shen bei seiner Entscheidung.

Die Mutter beschloss, die Wahl ihres Sohnes zu unterstützen, anstatt ihn zu zwingen. Deng sagte, das Wichtigste sei, dass ihr Kind gesund und glücklich sei und nichts Illegales tue.