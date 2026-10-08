In einer Zeit, in der der globale Wettbewerb zwischen den USA und China in den Bereichen Künstliche Intelligenz, Mikrochips und Hochtechnologie einen neuen Höhepunkt erreicht hat, Zentralasien steht für die Staaten zunehmend vor der ernsten Frage der geopolitischen und technologischen Wahl. Der ehemalige Außenminister Usbekistans, Vladimir Norov analysierte in einem Artikel, der auf der renommierten spanischen internationalen Analyseplattform Atalayar veröffentlicht wurde, die Rolle und die strategische Position der Länder der Region in diesem Ringen.

Der zentralen These des Diplomaten zufolge ist es vor dem Hintergrund der zunehmenden technologischen Konfrontation zwischen Washington und Peking für die zentralasiatischen Staaten, einschließlich Usbekistans, strategisch und wirtschaftlich keineswegs vorteilhaft, sich nur für eine Seite zu entscheiden.

Schutz vor einseitiger Abhängigkeit: Ein Netzwerk umfassender Partnerschaften

Vladimir Norov betont, dass Usbekistan die Gefahr einer technologischen und finanziellen Vorherrschaft in seiner Außenpolitik richtig einschätzt:

Diversifizierung der Investitionen: Das offizielle Taschkent entwickelt konsequent solide Partnerschaften mit den USA, der Europäischen Union, Südkorea, Japan, der Türkei sowie den Monarchien am Persischen Golf, während es gleichzeitig die großen Investitionen und innovativen Entwicklungen Chinas effizient nutzt;

Beseitigung von Abhängigkeiten: Eine solch umfassende Außenpolitik dient dem Ziel, zu verhindern, dass die digitale Infrastruktur und die Wirtschaft des Landes übermäßig von einer einzigen externen Macht oder einem Partner abhängig werden;

Praktischer Nutzen: Für die Region stehen nicht abstrakte politische Parolen an erster Stelle, sondern konkrete praktische Ergebnisse – Projekte wie der Bau von Rechenzentren, der Ausbau von Rechenkapazitäten und die Ausbildung nationaler Fachkräfte.

Die Formel der «ausgewogenen Technologiediplomatie»

Der Autor schlägt als optimalen Weg für die nationale Entwicklung Usbekistans das Konzept einer «ausgewogenen und multivektoralen Technologiediplomatie» vor:

Wahrung der wirtschaftlichen Realität: Taschkent sollte die handelswirtschaftlichen und produktiven Beziehungen zur VR China stabil fortsetzen, da chinesische Technologien aufgrund ihrer Kosteneffizienz und Zugänglichkeit für den Globalen Süden von großer Bedeutung sind;

Fortschrittliche Zusammenarbeit mit dem Westen: Gleichzeitig ist es notwendig, die Beziehungen zu den USA und westlichen Staaten im Bereich modernster Hochtechnologien und Innovationen zu stärken;

Kritische digitale Sicherheit: Die lebenswichtigen digitalen Systeme des Landes, die öffentliche Verwaltung und die Verteidigungsinfrastruktur nicht der alleinigen Kontrolle eines Staates oder eines ausländischen Konzerns zu überlassen, ist das Hauptkriterium für souveräne Sicherheit.

Keine Wahl, sondern Unabhängigkeit: Nationales Interesse steht an erster Stelle

Das abschließende Fazit des Artikels des ehemaligen Ministers lautet, dass es ein falscher Ansatz ist, Usbekistan heute vor die harte Wahl «USA oder China?» zu stellen.

Die Hauptaufgabe Taschkents besteht darin, dem Wettbewerbsfeld der geopolitischen und technologischen Giganten nicht auszuweichen, sondern diesen Kampf produktiv für die Interessen der nationalen Wirtschaft zu nutzen und die strategische sowie technologische Unabhängigkeit des Landes zu bewahren.