In der Türkei festgenommene Usbekin wegen Menschenhandels verdächtigt

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In der Türkei festgenommene Usbekin wegen Menschenhandels verdächtigt

Eine international gesuchte usbekische Staatsbürgerin namens M.X. wurde in der Türkei festgenommen und gemäß den festgelegten Verfahren nach Usbekistan überstellt. Dies teilte das usbekische Generalkonsulat in Istanbul mit.

Wie berichtet wird, wurde M.X. aufgrund von Vorwürfen des Menschenhandels gemäß Artikel 135 sowie des illegalen Grenzübertritts gemäß Artikel 223 des Strafgesetzbuches international zur Fahndung ausgeschrieben.

Den Ermittlungen zufolge soll sie gemeinsam mit einer Gruppe von Personen Bürger unter falschen Versprechungen getäuscht und diese über Kasachstan nach Thailand und in die Türkei geschleust haben. Zudem wird ihr vorgeworfen, die Opfer in diesen Ländern zur Prostitution gezwungen zu haben.

Durch gemeinsame operative Suchmaßnahmen der usbekischen und türkischen Strafverfolgungsbehörden konnte der Aufenthaltsort von M.X. ermittelt werden.

Anschließend wurde sie festgenommen und ordnungsgemäß an die usbekischen zuständigen Behörden übergeben.

Ein Polizeibeamter trägt die Taschen einer Frau auf der Straße.
M.X.TürkeiMenschenhandelKasachstanThailand
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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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