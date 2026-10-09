Ägypten kündigt Altersbeschränkungen, Bargeldanforderungen und neue Visabestimmungen für Usbeken an

Die Botschaft der Republik Usbekistan in Kairo hat eine wichtige und dringende Warnung für unsere Landsleute herausgegeben, die eine Reise in die Arabische Republik Ägypten planen. Gemäß offiziellen Informationen, die über diplomatische Kanäle eingegangen sind, werden ab dem 1. November die Einreisebestimmungen für usbekische Staatsbürger nach Ägypten grundlegend geändert und erheblich verschärft.

Den neuen Anforderungen zufolge wird die Praxis der Visumerteilung bei der Ankunft am Flughafen eingeschränkt, und es treten strenge Kriterien bezüglich des Alters, des Familienstands und der finanziellen Absicherung der Bürger in Kraft.

Wichtigste Änderung: Visum- und Reisebestimmungen

Gemäß der neuen, von der Botschaft vorgelegten Verordnung müssen Reisende vorab folgende Bedingungen erfüllen:

Pflicht zur Vorab-Visumerteilung: Das Einreisevisum für Ägypten muss nun vor Reiseantritt bei den zuständigen diplomatischen Vertretungen (Konsulaten) Ägyptens beantragt werden und nicht erst bei der Ankunft im Land;

Nur offizielle Reiseveranstalter: Es wurde festgelegt, dass touristische Reisen und Reisepakete nur über autorisierte und zertifizierte Reiseveranstalter abgewickelt werden dürfen;

Verbot der Änderung des Visumtyps: Nach der Einreise nach Ägypten ist es strengstens untersagt, das Touristenvisum in andere Kategorien (z. B. Arbeits-, Studien- oder Aufenthaltstitel) umzuwandeln.

Alters- und Familienbeschränkungen: Mit wem können Personen unter 40 Jahren reisen?

In der neuen Verordnung sorgen die Altersbeschränkungen für die meisten Diskussionen:

Verbot von Alleinreisen: Bürger unter 40 Jahren können nicht alleine oder im Freundeskreis nach Ägypten reisen – sie dürfen nur in Begleitung enger Familienangehöriger (Eltern, rechtmäßiger Ehepartner oder Kinder) einreisen;

Bürger über 40 Jahren: Für Reisende über diesem Alter bleibt das Recht auf unabhängige und individuelle Reisen bestehen.

Finanzielle Anforderungen: Wie viel Bargeld muss mitgeführt werden?

Der ägyptische Grenzdienst kontrolliert direkt die finanzielle Leistungsfähigkeit jedes einreisenden Usbeken:

Für Familien (Gruppen mit Personen unter 40 Jahren): Es ist erforderlich, dass die Familie über mindestens 5.000 US-Dollar an Bargeld verfügt;

Für unabhängige Reisende (über 40 Jahre): Ein einzeln reisender Bürger muss mindestens 3.000 US-Dollar in bar mit sich führen;

Risiko der Abschiebung: Reisende, die bei der Grenzkontrolle die erforderlichen Dokumente nicht vollständig vorlegen oder die finanziellen Anforderungen nicht erfüllen, können abgewiesen und auf Kosten der Fluggesellschaft, mit der sie angereist sind, sofort abgeschoben werden.

Die Botschaft von Usbekistan in Ägypten empfiehlt allen Reisenden, Pilgern und Urlaubern, diese ab dem 1. November geltenden strengen Anforderungen im Voraus zu berücksichtigen, um unnötige finanzielle Verluste und Probleme an der Grenze zu vermeiden.