Ungewöhnlicher Apfel mit auffälligem Aussehen in Neuseeland entdeckt

In der neuseeländischen Stadt Christchurch wurde ein ungewöhnlicher Apfel entdeckt, der durch sein Aussehen die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Die eine Seite der Frucht ist rot, die andere gelb, als wäre sie absichtlich in zwei verschiedenen Farben bemalt worden.

Der seltene Apfel wurde unter den Früchten der Sorte „Red Braeburn“ gefunden, die an den Laden „Sunshine Corner Market“ im Stadtteil Mairehau geliefert wurden. Die Tatsache, dass die Farben auf seiner Schale durch eine fast präzise Grenze getrennt sind, hat die Kunden in Erstaunen versetzt.

Experten bezeichnen solche ungewöhnlichen Früchte als „Chimären-Äpfel“. Dieses Phänomen wird durch das Vorhandensein von Zellen mit unterschiedlichen genetischen Eigenschaften innerhalb der Frucht erklärt. Berichten zufolge sind solche Äpfel extrem selten; es sei sogar schwierig, einen unter einer Million zu finden.

Der Ladenbesitzer sagt, dass er zwar seit vielen Jahren mit Obst handelt, aber bisher noch nie auf einen solchen Apfel gestoßen ist. Sein ungewöhnliches Aussehen hat bei den Kunden großes Interesse geweckt: Einige machen Fotos, während andere ihre Familienmitglieder mitbringen, um ihn mit eigenen Augen zu sehen.

Derzeit wird der Apfel im Kühlschrank aufbewahrt, um seine Frische zu erhalten. Die Ladenleitung hat noch keine endgültige Entscheidung darüber getroffen, ob sie ihn als seltenes Exemplar konservieren oder aufschneiden soll, um zu sehen, ob auch das Innere zweifarbig ist.