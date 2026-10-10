Sofa im Design eines Porsche 911 entworfen

Inspiriert von italienischer Handwerkstradition hat das Unternehmen Arkadia-life ein außergewöhnliches Möbelstück präsentiert: das Sofa P01 Classic, das an den klassischen Sportwagen Porsche 911 erinnert. Sein Äußeres erinnert an die Sportwagen der 1960er Jahre. Es handelt sich jedoch nicht um ein echtes Porsche-Fahrzeug, sondern um ein vom Automobildesign inspiriertes Möbelstück.

Das Sofa ist für eine Person konzipiert und verfügt über sieben Staufächer im Korpus. Es ist mit einem Getränkekühler, einem Weinkühler, verstellbaren Getränkehaltern und einer kabellosen Ladestation für Mobiltelefone ausgestattet.

Zudem ist das Möbelstück Großbritannienmit dem SENSONUM-Audiosystem ausgestattet. Es umfasst einen Verstärker, einen Subwoofer und 13 Lautsprecher. Die Musik kann per Bluetooth vom Telefon aus gesteuert werden. Das Gesamtgewicht des Sofas beträgt etwa 220 Kilogramm.

Laut dem Magazin Yanko Design liegt der Startpreis für das P01 Classic Sofa bei etwa 30.000 US-Dollar. Für bestimmte Farb- und Ausstattungsvarianten fallen zusätzliche Kosten an.