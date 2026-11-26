«Favorit — Sindarov»: Sergey Karjakin äußert sich zum Weltmeisterschaftskampf
Der bekannte russische Großmeister Sergey Karjakin sieht den usbekischen Herausforderer Gukesh Dommaraju im laufenden Schach-Weltmeisterschaftskampf in der Schweiz gegen den amtierenden Champion aus Indien, Javokhir Sindarov als den klaren Favoriten. Dies berichtete die Publikation «Sport-Express» .
«Sindarov ist mental bereit und hungriger auf den Sieg»
Karjakin betont, dass der Status als Weltmeister einen psychologischen Druck auf den Inder ausübt, während der 20-jährige usbekische Großmeister mit hoher Motivation agiert:
«Meiner Meinung nach ist Sindarov mental deutlich besser vorbereitet, hungriger auf den Sieg und hochmotiviert. Wenn ich Gukesh betrachte, scheint es, als würde die Weltmeisterkrone ihn erdrücken. Er scheint mit dieser Last nicht zurechtzukommen, als wäre sie zu schwer für ihn. Vor seinem Titelgewinn spielte er brillant, doch seit er Weltmeister ist, ist ein deutlicher Leistungsabfall zu beobachten.
Wenn er seine alte Form wiederfinden kann, also das Niveau, auf dem er im Kandidatenturnier und bei der Schacholympiade 2024 am ersten Brett alle besiegt hat, dann wird es ein faszinierendes Duell zwischen den zwei derzeit stärksten Spielern der Welt. In der aktuellen Situation ist der Favorit aus schachlicher und spannungstechnischer Sicht leider Sindarov.» — sagte Sergey Karjakin.
«Es wird kein Spaziergang — in allen 14 Partien könnte es hart zur Sache gehen»
Gleichzeitig widersprach der russische Experte der Einschätzung, dass die Chancen bei 80 zu 20 für den usbekischen Vertreter stünden. Ihm zufolge erwarteten viele auch beim Duell Ding Liren gegen Gukesh 2024 einen leichten Sieg, doch der Kampf zog sich bis zur letzten Partie:
«Natürlich nicht. Für Sindarov wird das kein Spaziergang. In direkten Duellen kann es immer zu Überraschungen kommen. Was in früheren Turnieren passiert ist, spielt kaum eine Rolle: Man muss seine Überlegenheit jedes Mal aufs Neue beweisen. Daher kann es auch diesmal in allen 14 Partien einen harten Kampf geben.» — sagte Sergey Karjakin.
Wichtige Details zum Weltmeisterschaftskampf
Statistiken
Details und Regeln
Teilnehmer
Javokhir Sindarov (20 Jahre, Sieger des Kandidatenturniers) — Gukesh Dommaraju (20 Jahre, amtierender Weltmeister)
Austragungsort
Schweiz, Gemeinde Cologny bei Genf (Martin Bodmer Stiftung)
Aktueller Spielstand
1 : 1 (1. und 2. Partie endeten remis)
Nächste 3. Partie
Heute, 26. November (19:00 Uhr Taschkenter Zeit — Sindarov spielt mit Weiß)
Reglement
14 klassische Partien (für den Titel sind mindestens 7,5 Punkte erforderlich)
Tie-Break-Regelung
Sollten die Hauptpartien 7:7 enden, wird der Sieger am 12. Dezember im Tie-Break ermittelt.
Zur Erinnerung: Javokhir Sindarov wurde im Frühjahr 2026 durch seinen Sieg beim Kandidatenturnier auf Zypern der erste usbekische Großmeister, der um die Schachkrone kämpft.
Was denken Sie, hat Sergey Karjakin recht — Javokhir Sindarov ist tatsächlich der Favorit oder wird der amtierende Weltmeister Gukesh noch zurückschlagen?
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