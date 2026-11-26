Der bekannte russische Großmeister Sergey Karjakin sieht den usbekischen Herausforderer Gukesh Dommaraju im laufenden Schach-Weltmeisterschaftskampf in der Schweiz gegen den amtierenden Champion aus Indien, Javokhir Sindarov als den klaren Favoriten. Dies berichtete die Publikation «Sport-Express» .

«Sindarov ist mental bereit und hungriger auf den Sieg»

Karjakin betont, dass der Status als Weltmeister einen psychologischen Druck auf den Inder ausübt, während der 20-jährige usbekische Großmeister mit hoher Motivation agiert:

«Meiner Meinung nach ist Sindarov mental deutlich besser vorbereitet, hungriger auf den Sieg und hochmotiviert. Wenn ich Gukesh betrachte, scheint es, als würde die Weltmeisterkrone ihn erdrücken. Er scheint mit dieser Last nicht zurechtzukommen, als wäre sie zu schwer für ihn. Vor seinem Titelgewinn spielte er brillant, doch seit er Weltmeister ist, ist ein deutlicher Leistungsabfall zu beobachten. Wenn er seine alte Form wiederfinden kann, also das Niveau, auf dem er im Kandidatenturnier und bei der Schacholympiade 2024 am ersten Brett alle besiegt hat, dann wird es ein faszinierendes Duell zwischen den zwei derzeit stärksten Spielern der Welt. In der aktuellen Situation ist der Favorit aus schachlicher und spannungstechnischer Sicht leider Sindarov.» — sagte Sergey Karjakin.

«Es wird kein Spaziergang — in allen 14 Partien könnte es hart zur Sache gehen»