Der amtierende Weltmeister um die Schachkrone, der Inder Gukesh Dommaraju der usbekische Großmeister, der einen kompromisslosen Kampf gegen ihn führt Javohir Sindarov sprach über sein Verhalten und seinen mentalen Zustand im privaten Ruheraum während der Partien.

Eine Sammlung von Strategien und Gedanken im Ruheraum

Bei einem Treffen nach den ersten beiden Partien fragten Journalisten Sindarov, warum er mehr Zeit im privaten Ruhebereich verbringt als am Brett, während sein Gegner nachdenkt. Unser Landsmann erklärte die Situation wie folgt:

«Alles ist in Ordnung, ich fühle mich gut. Einfach gesagt, versuche ich mich ein wenig zu entspannen, während mein Gegner über seinen Zug grübelt. Natürlich gehe ich nicht nur dorthin, um zu schlafen — ich denke über die Züge nach und versuche gleichzeitig, mich auszuruhen. In solchen Situationen ist es unmöglich, sehr tiefe und lange Varianten zu berechnen, daher denke ich hauptsächlich darüber nach, welche Ideen und möglichen Züge der Gegner haben könnte. Ich kann mit Sicherheit sagen, dass ich nicht die Konzentration verliere oder nur dort sitze und mich ausruhe — ich bin immer auf das Spiel fokussiert.», — sagte Javohir Sindarov.

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