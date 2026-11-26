Sindarov enthüllt, was er während des Weltmeisterschaftskampfes im Ruheraum macht
Der amtierende Weltmeister um die Schachkrone, der Inder Gukesh Dommaraju der usbekische Großmeister, der einen kompromisslosen Kampf gegen ihn führt Javohir Sindarov sprach über sein Verhalten und seinen mentalen Zustand im privaten Ruheraum während der Partien.
Eine Sammlung von Strategien und Gedanken im Ruheraum
Bei einem Treffen nach den ersten beiden Partien fragten Journalisten Sindarov, warum er mehr Zeit im privaten Ruhebereich verbringt als am Brett, während sein Gegner nachdenkt. Unser Landsmann erklärte die Situation wie folgt:
«Alles ist in Ordnung, ich fühle mich gut. Einfach gesagt, versuche ich mich ein wenig zu entspannen, während mein Gegner über seinen Zug grübelt. Natürlich gehe ich nicht nur dorthin, um zu schlafen — ich denke über die Züge nach und versuche gleichzeitig, mich auszuruhen.
In solchen Situationen ist es unmöglich, sehr tiefe und lange Varianten zu berechnen, daher denke ich hauptsächlich darüber nach, welche Ideen und möglichen Züge der Gegner haben könnte. Ich kann mit Sicherheit sagen, dass ich nicht die Konzentration verliere oder nur dort sitze und mich ausruhe — ich bin immer auf das Spiel fokussiert.», — sagte Javohir Sindarov.
Unterstützung in Genf und Details zur heutigen 3. Partie
Es ist bemerkenswert, dass zu denjenigen, die Javohir Sindarov in der Gemeinde Cologny bei Genf, Schweiz, direkt unterstützen, auch die Anführerin der kasachischen Frauen-Nationalmannschaft und dreifache Blitzschach-Weltmeisterin Bibisara Assaubayeva gehört.
Statistiken
Details
Austragungsort
Schweiz, bei Genf, Cologny Gemeinde
Aktueller Spielstand
1 : 1 (die ersten beiden Partien endeten unentschieden)
Datum der 3. Partie
26. November (heute) — Javohir Sindarov mit weißen Figuren wird spielen
Sindarovs Gewohnheit
Entspannt sich mental im Ruheraum, während der Gegner nachdenkt und Gukeshs potenzielle Ideen analysiert
Besonderer Gast
Dreifache Blitzschach-Weltmeisterin Bibisara Assaubayeva unterstützt unseren Landsmann in Genf
Glauben Sie, dass Javohir Sindarovs Fähigkeit, während der Partie eine solche Ruhe zu bewahren und die Züge des Gegners im Ruheraum zu analysieren, ihm helfen wird, heute in der 3. Partie mit den weißen Steinen zu gewinnen?
Hinterlassen Sie Ihre Gedanken in den Kommentaren und teilen Sie dieses interessante Interview sofort mit den usbekischen Schachfans!
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