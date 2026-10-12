Saudi-arabischer Flughafen zum vierten Mal in einer Woche angegriffen (Video)

Saudi-Arabien Der internationale Flughafen König Khalid in der Hauptstadt Riad wurde erneut zum Ziel eines Angriffs. Die sich in den letzten Tagen wiederholenden Angriffe haben zu Todesopfern und Verletzten geführt. Dies berichtete Reuters.

Es wurde bekannt gegeben, dass bei dem Angriff am 11. Oktober ein pakistanischer Staatsbürger ums Leben kam und mindestens 11 Personen verletzt wurden. Auch die Infrastruktur des Flughafens wurde beschädigt. Ziel waren hauptsächlich die Terminals 3 und 4, die für Inlandsflüge genutzt werden; nach dem Vorfall brach dort ein Feuer aus.

Der Quelle zufolge wurde der Flughafen in den letzten fünf Tagen viermal angegriffen. Nach dem Raketenangriff vom 10. Oktober stellte er seinen Betrieb ein. Beim vorherigen Angriff sollen 13 Menschen getötet und über 300 verletzt worden sein. Unter den Opfern befanden sich Staatsbürger aus acht Ländern, darunter auch zwei usbekische Staatsbürger.

Zudem teilten die saudischen Behörden mit, dass am 11. Oktober auch der internationale Flughafen König Fahd in der Nähe von Dammam sowie Saudi Aramco zwei Anlagen des Ölunternehmens angegriffen wurden. Ein Passagier, der mit Reuters sprach, sagte, dass ein Geschoss auf der Landebahn in der Nähe mehrerer geparkter Flugzeuge einschlug und ein Feuer verursachte.

Die Angriffe werden mit den jemenitischen Huthi-Rebellen in Verbindung gebracht. Diese hatten zuvor Flugzeuge dazu aufgefordert, Saudi-Arabien den Luftraum zu verlassen und das Königreich zum „militärischen Operationsgebiet“ erklärt.

Die weitere Entwicklung der Lage und die Frage, wer die Verantwortung für die Angriffe übernimmt, müssen noch geklärt werden.