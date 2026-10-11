Usbekistan verurteilt Angriff auf Flughafen Riad scharf

Das Außenministerium der Republik Usbekistan Saudi-Arabien verurteilt den von Huthi-Rebellen verübten Angriff auf den internationalen Flughafen König Khalid in der Hauptstadt Riad aufs Schärfste. Das Ministerium gab hierzu am 11. Oktober eine offizielle Erklärung ab.

Das Außenministerium drückte seine tiefe Bestürzung über den Tod unschuldiger Menschen und die Verletzung von Zivilisten infolge dieses Angriffs aus.

Das Ministerium sprach den Familien und Angehörigen der Verstorbenen sein Beileid aus und wünschte den Verletzten eine baldige und vollständige Genesung. Zudem bekräftigte Usbekistan Saudi-Arabiens Souveränität, territoriale Integrität und Sicherheit nachdrücklich.

In der Erklärung wurde festgehalten, dass Angriffe auf Zivilisten und zivile Infrastruktureinrichtungen einen schweren Verstoß gegen das Völkerrecht darstellen. Es wurde betont, dass solche Handlungen sofort eingestellt werden müssen.

Das usbekische Außenministerium rief alle Parteien zur Zurückhaltung auf und betonte, wie wichtig es sei, eine weitere Eskalation der Spannungen in der Region zu verhindern. Gleichzeitig wurde dazu aufgerufen, Konflikte durch Dialog und diplomatische Mittel im Einklang mit dem Völkerrecht und der UN-Charta zu lösen.

Das Ministerium bekräftigte, dass Usbekistan Saudi-Arabien in Solidarität mit dessen Volk und Regierung steht und sich erneut für die Gewährleistung von Frieden, Stabilität und Sicherheit in der Region einsetzt.