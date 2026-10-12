15-jähriges Mädchen in Guatemala erwacht während der Trauerfeier im Sarg (Video)

In Guatemala kam ein 15-jähriges Mädchen namens Yuleydi während ihrer Trauerfeier wieder zu sich, acht Stunden nachdem ihr Vater sie für tot erklärt hatte. Dies berichtete Zakon.kz darüber.

Laut dem Bericht fühlte sich das Mädchen auf dem Weg zum medizinischen Zentrum unwohl. Ihr Vater, ein evangelischer Pastor, prüfte Puls und Atmung seiner Tochter, konnte jedoch keine Lebenszeichen feststellen. Ein Arzt hatte den Tod des Mädchens jedoch nicht bestätigt, und es wurde kein offizieller Totenschein ausgestellt.

Die Angehörigen organisierten zu Hause eine Trauerfeier. Als die Mutter sich über den Sarg beugte, bemerkte sie eine Bewegung im Inneren. Daraufhin öffneten die Verwandten den Sargdeckel und halfen dem Mädchen heraus.

„Ich danke Gott und meinen Eltern, dass ich überlebt habe“, sagte Yuleydi.

Ausländischen Medienberichten zufolge erholt sich das Mädchen zu Hause, nachdem es wieder zu Bewusstsein gekommen ist. Die Behörden in Guatemala haben sich bisher nicht zu dem Vorfall geäußert.