15-jähriges Mädchen in Guatemala erwacht während ihrer eigenen Beerdigung (Video)

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15-jähriges Mädchen in Guatemala erwacht während ihrer eigenen Beerdigung (Video)

Im zentralamerikanischen Guatemala ereignete sich ein außergewöhnlicher Vorfall, der die Trauergäste in Erstaunen und Entsetzen versetzte. Während sich Familienmitglieder und Verwandte zur Beerdigung eines 15-jährigen Mädchens versammelt hatten, zeigte die „Verstorbene“ plötzlich Lebenszeichen im Sarg und kam wieder zu Bewusstsein.

Die schockierten Anwesenden hoben das Mädchen aus dem Sarg. Die erstaunlichen Momente wurden von Zeugen gefilmt und verbreiteten sich in den sozialen Medien.

Schrecklicher Irrtum: Todesfall nicht medizinisch bestätigt

Wie sich herausstellte, wurde dieser Vorfall durch eine voreilige Entscheidung ohne ärztliches Gutachten verursacht:

  • Irrtum des Vaters: Da der Vater des Mädchens selbst keine Lebenszeichen wie Atmung oder Puls feststellen konnte, ging er davon aus, dass sie verstorben sei;

  • Beerdigung ohne ärztliche Untersuchung: Dass das Mädchen tatsächlich verstorben war, wurde von qualifizierten Ärzten oder Rettungskräften nie offiziell bestätigt;

  • Eilige Beerdigung: Die Familie bereitete ohne medizinische Untersuchung die traditionelle Bestattung vor und legte das Mädchen in den Sarg.

Schock und Rettung während der Zeremonie

Die verbreiteten Videoaufnahmen zeigen den Ablauf deutlich:

  • Als die Angehörigen sahen, wie sich das Mädchen im Sarg bewegte und zu Bewusstsein kam, waren sie zunächst verwirrt, eilten dann aber unter Tränen und Freude herbei, um sie zu retten;

  • Männer hoben das Mädchen vorsichtig aus dem Sarg und trugen sie in den Armen hinaus;

  • Danach wurde dem Mädchen, das nicht vollständig das Bewusstsein verloren hatte, Erste Hilfe geleistet und sie wurde sofort ins Krankenhaus gebracht.

Experten betonen, dass solche Fälle oft bei schweren klinischen Zuständen wie tiefem Koma, lethargischem Schlaf oder Katalepsie auftreten können, bei denen die Lebenszeichen auf ein Minimum reduziert sind, und erinnern daran, dass der Tod eines Menschen nur durch spezielle medizinische Untersuchungen offiziell bestätigt werden darf.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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