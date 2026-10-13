Britische Regierung führt Beschränkungen für den Umgang mit Chatbots ein

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Britische Regierung führt Beschränkungen für den Umgang mit Chatbots ein

In Großbritannien wurde eine überraschend strenge Regelung für den Umgang von Staatsbediensteten mit KI-Chatbots eingeführt. Laut einer neuen Regierungsanweisung ist es Beamten offiziell untersagt, in Gesprächen mit neuronalen Netzen Höflichkeitsfloskeln zu verwenden, darunter „bitte“ und „danke“ zu sagen.

Hinter dieser Entscheidung, die zunächst amüsant erscheinen mag, verbergen sich enorme finanzielle Kosten und globale Umweltprobleme.

Warum kostet ein „Danke“ Geld und schadet der Natur?

KI-Systeme basieren nicht auf menschlichem Bewusstsein, sondern auf komplexen Rechenalgorithmen:

  • Überflüssige Token und Serverlast: Für große Sprachmodelle (LLMs) wird jedes zusätzliche Wort als Token gezählt, das wie komplexer Programmcode verarbeitet werden muss. Überflüssige Höflichkeitsfloskeln in Anfragen erfordern zusätzliche Rechenleistung;

  • Strom- und Wasserverschwendung: Jede unnötige Anfrage führt dazu, dass Grafikprozessoren und Grafikkarten in Rechenzentren mehr Strom verbrauchen. Gleichzeitig werden tausende Liter sauberes Wasser benötigt, um die überhitzten Server zu kühlen;

  • Einsparung des Staatshaushalts: Wenn überflüssige Wörter aus Millionen von Prompts entfernt werden, lassen sich reale staatliche Mittel für die digitale Infrastruktur erheblich einsparen.

Neue verbindliche Anforderungen für Staatsbedienstete

Per Regierungsdekret wurden strenge Standards für die Nutzung von KI durch britische Beamte festgelegt:

  • Kurze und präzise Prompts: Anfragen müssen so prägnant, einfach und ohne unnötige Einleitungs- oder Abschlusswörter wie möglich formuliert werden;

  • „Kann ich das selbst erledigen?“-Test: Bevor Staatsbedienstete einen Chatbot öffnen, müssen sie sich zwingend fragen: „Ist die KI für diese Aufgabe wirklich notwendig oder kann ich das selbst bewältigen?“ Dies wurde zur Pflicht gemacht.

Großbritannienzeigt mit diesem Experiment, dass die gezielte und sparsame Nutzung von KI in der modernen Welt zu einer wichtigen Voraussetzung für die ökologische Agenda wird.

GroßbritannienKI-ChatbotsLLMUmweltauswirkungenDigitalpolitik
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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