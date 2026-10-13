Armut weltweit wieder auf dem Vormarsch: 1,2 Milliarden Menschen leben in Not

Der globale Armutsindex der UN ist zum ersten Mal seit 2010 gestiegen. Laut den am 12. Oktober veröffentlichten Daten des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen (UNDP) ist die Zahl der Menschen, die weltweit unter verschiedenen Formen von Armut leiden, auf 1,2 Milliarden gestiegen.

Im Bericht für das Jahr 2026, der vom UNDP und dem Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI) erstellt wurde, wird darauf hingewiesen, dass die Zahl der Menschen, die unter extrem schwierigen Bedingungen leben, im Vergleich zum Vorjahr um 51,5 Millionen zugenommen hat.

Alexander De Croo, Administrator des UNDP, betonte, dass dieser Trend eine ernsthafte Warnung für die ganze Welt sein sollte. Seinen Worten zufolge stehen hinter den statistischen Zahlen die Leben von Millionen Menschen, die unter Hunger leiden, keinen Zugang zu Bildung haben und nicht über sauberes Wasser oder Strom verfügen. Diese Probleme sind eng miteinander verknüpft und verschlechtern die Lebensbedingungen der Menschen weiter.

Der Bericht lenkt die Aufmerksamkeit auf eine weitere besorgniserregende Situation: Mehr als die Hälfte der Menschen, die in extremer Armut leben, sind Kinder. Das UNDP nennt das Bevölkerungswachstum als einen der Hauptgründe für den Anstieg der Indikatoren.

Gleichzeitig gibt es einen wichtigen Aspekt bei der Bewertung der Daten im Bericht. Von den 108 in die Studie einbezogenen Entwicklungsländern wurden nur für 13 neue statistische Daten erhoben. Daher sollte bei der Interpretation einiger Ergebnisse auch der Umfang der Daten berücksichtigt werden.

Trotz der Verschlechterung der Gesamtindikatoren wurden in einigen Ländern auch positive Veränderungen beobachtet. In den letzten 15 Jahren ist es 33 Ländern gelungen, die Armutsquote zu halbieren. Darunter befinden sich auch sechs Länder südlich der Sahara. Zu den Ländern, die die schnellsten Ergebnisse bei der Armutsbekämpfung erzielt haben, zählen auch China und Vietnam.

Der Bericht zeigt, dass der Kampf gegen die Armut weltweit weiterhin von entscheidender Bedeutung ist. Die Verbesserung des Zugangs zu Nahrungsmitteln, Bildung, sauberem Wasser und Strom für Millionen von Menschen bleibt eine der wichtigsten Aufgaben der internationalen Gemeinschaft.