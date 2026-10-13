Zahl der Menschen in extremer Armut weltweit auf 1,2 Milliarden gestiegen

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Zahl der Menschen in extremer Armut weltweit auf 1,2 Milliarden gestiegen

Weltweit leben 1,2 Milliarden Menschen unter Bedingungen extremer Armut. Innerhalb eines Jahres ist ihre Zahl um 51,5 Millionen gestiegen. Dies geht aus einem Bericht hervor, der vom Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (UNDP) und Forschern der Universität Oxford erstellt wurde.

Dem Dokument zufolge sind Menschen in extremer Armut nicht nur mit finanziellen Schwierigkeiten konfrontiert, sondern auch mit Problemen wie Hunger, eingeschränktem Zugang zu Bildung sowie einem Mangel an sauberem Trinkwasser und Elektrizität. Besonders besorgniserregend ist, dass mehr als die Hälfte dieser Bevölkerungsgruppe aus Kindern besteht.

Der Leiter des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen, Alexander De Croo, bewertete den Anstieg der Armutszahlen als eine ernste Warnung für die ganze Welt.

Es wird darauf hingewiesen, dass einer der Faktoren, die zum Anstieg der Zahl der in Armut lebenden Menschen beitragen, das Bevölkerungswachstum ist. Gleichzeitig liegen für die 108 im Bericht untersuchten Entwicklungsländer nur für 13 Länder neue Daten vor. Daher sollte dieser Umstand bei der Bewertung der genannten Zahlen berücksichtigt werden.

Dennoch sind in einigen Ländern positive Veränderungen zu beobachten. In den letzten 15 Jahren hat sich der Anteil der Bevölkerung, der nach den Kriterien der multidimensionalen Armut unter schwierigen Bedingungen lebt, in 33 Ländern halbiert. Dazu gehören auch China und Vietnam.

Das Armutsproblem bleibt jedoch hauptsächlich in den Ländern südlich der Sahara in Afrika sowie in Südasien bestehen.

Der Bericht stellt fest, dass sowohl das Armutsniveau als auch die Zahl der davon betroffenen Menschen in Ägypten, Nepal und Tadschikistan deutlich zurückgegangen sind. In Angola und Sambia wurde hingegen eine andere Situation beobachtet: Obwohl das Armutsniveau gesunken ist, ist die Zahl der in Armut lebenden Menschen aufgrund des schnellen Bevölkerungswachstums gestiegen.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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