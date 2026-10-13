Zug in Pakistan entgleist: Tote und Dutzende Verletzte (Video)

In Pakistan kam es zu einem schweren Verkehrsunfall, nachdem ein Personenzug entgleist ist. Nach ersten Informationen lokaler Behörden und Rettungsdienste hat diese tragische Katastrophe 4 Todesopfer gefordert, während 30 Passagiere Verletzungen unterschiedlichen Grades erlitten haben.

Rettungsteams und medizinische Notfallbrigaden wurden umgehend zum Unfallort entsandt.

Einzelheiten zum Vorfall und zur Fahrtroute

Wichtige Fakten zum Zugunglück:

Fahrtroute: Der Personenzug war von der großen Hafenstadt des Landes, Karatschi in Richtung Peschawar unterwegs;

Hilfe für die Betroffenen: Die 30 verletzten Personen wurden vor Ort erstversorgt, Schwerverletzte wurden umgehend in nahegelegene Krankenhäuser gebracht;

Rettungs- und Bergungsarbeiten: Es werden Maßnahmen ergriffen, um die entgleisten Waggons zu bergen und den unterbrochenen Bahnverkehr auf dieser Strecke wiederherzustellen.

Derzeit wurde eine Sonderkommission gebildet, um zu untersuchen, ob technische Defekte oder Probleme mit der Eisenbahninfrastruktur die Ursache für die Entgleisung waren. Weitere Informationen zu den Untersuchungsergebnissen werden erwartet.