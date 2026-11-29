Sejal Shah, eine Bewohnerin der indischen Stadt Ahmedabad, hat eine ungewöhnliche Methode angewandt, um sich vor der extremen Hitze zu schützen. An Tagen, an denen die Temperaturen auf bis zu 45 Grad steigen, bedeckte sie die Außenseite ihres Autos mit einer Mischung aus Kuhdung und Schlamm, um den Innenraum kühler zu halten.

Die Frau erklärt, dass diese Idee von alten Baumethoden inspiriert wurde, die in indischen Dörfern seit langem praktiziert werden. Dort werden Hauswände mit einer Schicht aus Schlamm und Kuhdung versehen, um die Räume vor der glühenden Hitze zu isolieren.

Sejal Shah beschloss, diese Methode an ihrem Auto auszuprobieren. Ihr Ziel ist es, die Temperatur im Fahrzeuginneren zu senken, die Nutzung der Klimaanlage zu reduzieren und dadurch Kraftstoff zu sparen.

Experten weisen jedoch darauf hin, dass diese Methode zwar das Aufheizen des Innenraums bis zu einem gewissen Grad verhindern kann, es jedoch wissenschaftlich nicht ausreichend belegt ist, dass sie die Klimaanlage vollständig ersetzen kann.

Die Bilder des ungewöhnlichen Experiments der Frau verbreiteten sich in den sozialen Medien und wurden millionenfach angesehen.