In Almaty, Kasachstan, wurde eine 17-Jährige wegen der Verwendung obszöner Sprache während eines Live-Streams auf TikTok administrativ belangt. Das Gericht verhängte eine Geldstrafe in Höhe von 10 monatlichen Berechnungsindizes (MRP), was 432.500 Tenge entspricht. Dies berichtete Nur.kz unter Berufung auf die städtische Polizeibehörde.

Es wurde bekannt, dass die Aufmerksamkeit der Strafverfolgungsbehörden auf das Mädchen gelenkt wurde, nachdem sie während ihres TikTok-Live-Streams öffentlich beleidigende und unangemessene Ausdrücke verwendet hatte. Die Polizei entdeckte die Aufzeichnung des Streams bei der Überwachung sozialer Netzwerke.

Daraufhin wurde die Mutter der Minderjährigen zur Polizeidienststelle des Bezirks Nauryzbai vorgeladen. In Anwesenheit der Mutter wurde ein Protokoll wegen geringfügiger Ruhestörung erstellt und der Fall an das Gericht weitergeleitet.

Laut Gerichtsbeschluss wurde die 17-Jährige zu einer Geldstrafe von 10 MRP, also 432.500 Tenge, verurteilt.

Die Polizei erinnerte die Bürger daran, dass die öffentliche Ordnung und die Regeln des Anstands nicht nur auf der Straße, sondern auch im Internet und in sozialen Netzwerken eingehalten werden müssen.