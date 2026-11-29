In der russischen Republik Tuwa wurde die Initiative ergriffen, das Andenken des berühmten Ringers Iwan Churagan zu verewigen. Seine Schüler haben eine Petition veröffentlicht, in der sie vorschlagen, ein lokales Sportzentrum in Kysyl nach ihrem Mentor zu benennen.

Iwan Churagan war sowjetischer Sportmeister im Sambo, Judo und Freistilringen sowie zweifacher Weltmeister der Senioren.

Berichten zufolge trat Churagan in den 1970er Jahren bei einem Wettbewerb in Moskau gegen den damaligen KGB-Mitarbeiter Wladimir Putin an und besiegte ihn in nur einer Minute.

Die Schüler des 2023 verstorbenen Sportlers setzen sich für diese Initiative ein, um seinen Beitrag zur Entwicklung des Sports in Tuwa zu würdigen und seinen Namen an künftige Generationen weiterzugeben.