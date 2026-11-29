„Natürlich erzeugt es einen gewissen Druck, wenn so viele Menschen zuschauen und die ganze Nation, metaphorisch gesprochen, auf einen setzt.

Aber als Sportlerin hat sich auf dem Platz für mich kaum etwas geändert. Ich spiele immer noch für mich selbst, nur dass jetzt Menschen hinter mir stehen, die an mich glauben und mich unter allen Umständen unterstützen.

Das bedeutet natürlich einen persönlicheren, individuelleren Ansatz für mich. Ich fühle mich sehr gut. Ich liebe es, im Rampenlicht zu stehen, daher habe ich damit kein Problem“, sagte Kamilla Rakhimova.