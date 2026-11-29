Kamilla Rakhimova spricht über ihre Rolle als Nummer eins des usbekischen Tennis
Die aktuell auf Platz 45 der Weltrangliste (WTA) geführte Kamilla Rakhimova sprach über ihre Rolle als Nummer eins der usbekischen Nationalmannschaft, die damit verbundene Verantwortung und ihre Gefühle in dieser neuen Phase ihrer Karriere. Dies berichtet das Portal BB Tennis .
„Ich liebe es, im Rampenlicht zu stehen“
Auf die Frage, wie sich der Status als beste Tennisspielerin des Landes auf sie auswirkt, antwortete Rakhimova:
„Natürlich erzeugt es einen gewissen Druck, wenn so viele Menschen zuschauen und die ganze Nation, metaphorisch gesprochen, auf einen setzt.
Aber als Sportlerin hat sich auf dem Platz für mich kaum etwas geändert. Ich spiele immer noch für mich selbst, nur dass jetzt Menschen hinter mir stehen, die an mich glauben und mich unter allen Umständen unterstützen.
Das bedeutet natürlich einen persönlicheren, individuelleren Ansatz für mich. Ich fühle mich sehr gut. Ich liebe es, im Rampenlicht zu stehen, daher habe ich damit kein Problem“, sagte Kamilla Rakhimova.
Gründe für den Wechsel der Sportnationalität
Die in Jekaterinburg geborene 25-jährige Tennisspielerin gab im Dezember 2025 offiziell bekannt, dass sie für die usbekische Nationalmannschaft antreten wird.
Rakhimova hatte zuvor offen über die Beweggründe für diese Entscheidung gesprochen. Ihr zufolge bot der Wechsel zum usbekischen Team reale Chancen auf eine Teilnahme an den Olympischen Spielen, bessere Bedingungen für Training und Reisen sowie einen deutlich geringeren internen Wettbewerb im Vergleich zu ihrem früheren Team (Russland). Mit dem Wechsel der Sportnationalität wurde sie zur unangefochtenen Anführerin des usbekischen Damentennis.
Status von Kamilla Rakhimova im usbekischen Team
Kennzahlen
Detaillierte Informationen
Sportlerin und Alter
Kamilla Rakhimova (25 Jahre)
Aktuelles WTA-Ranking
Platz 45 — Usbekistans Nummer eins im Tennis
Zeitpunkt des Teamwechsels
Dezember 2025 (zuvor für Russland aktiv)
Hauptgründe für den Wechsel
Olympia-Teilnahme, bessere Bedingungen und geringerer interner Wettbewerb
Erfolge
Erfolgreiche Teilnahme an WTA 500- und 1000-Turnieren unter usbekischer Flagge, Erreichen des Karrierehochs auf Platz 44 (November 2026)
Glauben Sie, dass Kamilla Rakhimovas Auftritte für Usbekistan dazu beitragen werden, das Damentennis im Land populärer zu machen und eine neue Generation von Talenten zu fördern?
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