In der chinesischen Stadt Harbin entsteht die 28. Internationale Eis- und Schneewelt. Der Komplex, dessen Eröffnung für die Saison 2026–2027 geplant ist, wird eine Rekordfläche von 1,25 Millionen Quadratmetern erreichen. Dies teilte das Ministerium für Kultur und Tourismus der chinesischen Provinz Heilongjiang mit.

Für den Bau der riesigen Eisstadt sollen insgesamt 400.000 Kubikmeter Eis und Schnee verwendet werden. Dieser Wert stellt einen neuen Rekord im Vergleich zu den vorangegangenen Saisons des Komplexes dar.

Eine der wichtigsten Neuerungen in diesem Jahr ist ein Bereich zum Thema des Disney-Films „Die Eiskönigin“ (Frozen), der in Zusammenarbeit mit Disney entsteht. Dort werden Eisskulpturen der berühmten Charaktere Elsa, Anna und Olaf ausgestellt. Zudem werden spezielle Geschäfte für Besucher eingerichtet.

Es wurde bekannt gegeben, dass die Arbeiten am Bau der Eisstadt kurz vor dem Beginn stehen. Am 24. November wurden die für den Komplex vorbereiteten Eisreserven für die Nutzung freigegeben.

Die Eröffnung der 28. Harbin Eis- und Schneewelt ist für Mitte Dezember 2026 geplant. Ein genaues Eröffnungsdatum wurde bisher noch nicht bekannt gegeben.