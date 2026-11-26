Das Internationale Zentrum für Sportstudien (CIES) hat ein aktualisiertes globales Ranking der Nationalmannschaften basierend auf der Qualität der Spieler unter 23 Jahren (U-23) veröffentlicht. Laut den Ergebnissen dieser Analyse Usbekistan 66,3 Punkte erreichte den 47. Platz weltweit.

Auf welchen Kriterien basiert das Ranking?

CIES-Experten berücksichtigten bei der Bewertung des Jugendpotenzials der Nationen folgende Schlüsselfaktoren:

Auswahlumfang: Die durchschnittliche Leistung der besten 20 Spieler unter 23 Jahren aus jedem Land wurde als Grundlage verwendet.

Spielpraxis und Niveau: Die Anzahl der Minuten, die Spieler im letzten Jahr in offiziellen Spielen auf Seniorenebene absolviert haben, sowie das sportliche Niveau dieser Wettbewerbe wurden analysiert.

Die 10 stärksten Nationen der Welt und andere Teams

Im Ranking 84,2 Punkte mit Spanien wurde absoluter Spitzenreiter. Unter den spanischen Jugendlichen erzielte den höchsten individuellen Wert Lamine Yamal (97,4 Punkte). Unter den Spielern, die noch nicht für die A-Nationalmannschaft debütiert haben, erzielte der Spanier Jacobo Ramón 83,6 Punkte das beste Ergebnis.

Rang Land Punkte 1 Spanien 84,2 2 Frankreich 81,0 3 England 80,9 4 Argentinien 80,2 5 Italien 79,9 6 Brasilien 79,1 7 Deutschland 79,0 8 Belgien 78,7 9 Portugal 78,2 10 Niederlande 77,4 ... ... ... 27 Ukraine 70,6 29 Russland 70,4 47 Usbekistan 66,3

Glauben Sie, dass der Wechsel usbekischer U-23-Spieler in europäische Top-Ligen unserem Land helfen wird, in den kommenden Jahren in diesem Ranking unter die Top 20 zu kommen?

Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese interessante Statistik mit allen, denen die Zukunft des usbekischen Fußballs am Herzen liegt!