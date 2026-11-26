Das neue, vierte Trikot von Manchester City, das vor dem Spiel gegen Napoli im Etihad Stadium präsentiert wurde, ist in „Orange“ gehalten und stieß bei Fans und Experten auf großes Interesse. Obwohl das Trikot für seine leuchtenden Farben und sein modernes Design gelobt wurde und offiziell im Handel erhältlich ist, wird es bei Spielen der englischen Premier League nicht zum Einsatz kommen.

Die Regeln der Premier League erlauben keine Verwendung eines vierten Trikots

Strenge Regularien: Gemäß den Regeln der englischen Premier League darf jeder Verein während der Saison offiziell nur drei verschiedene Trikotsätze (Heim-, Auswärts- und ein drittes Ausweichtrikot) registrieren.

Verbot in der Meisterschaft: Die Verwendung eines vierten Trikots ist im Rahmen der Premier-League-Spiele untersagt, weshalb das neue orangefarbene Trikot nicht in die genehmigte Liste der Liga aufgenommen wurde.

Einschränkung für die Spieler: Infolgedessen können der usbekische Verteidiger Abdukodir Khusanov und seine Teamkollegen bei Spielen der englischen Meisterschaft nicht in diesem neuen Trikotdesign auflaufen.

Kurzinformation zum Trikot

Indikatoren Details Ort der Präsentation Etihad Stadium (vor dem Spiel gegen Napoli) Status des Trikots Vierter Sondertrikotsatz des Vereins (oranges Design) Verkaufsstatus Offiziell für Fans im Handel erhältlich Status in der Premier League Verboten (laut Reglement sind nur 3 Sätze erlaubt)

Finden Sie das neue orangefarbene Design von Manchester City attraktiver als die bisherigen Trikots des Vereins und sollte die Premier League ihre alten Regeln diesbezüglich lockern?

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