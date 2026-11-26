In Kasachstan können Bürger, die Bestechung oder Korruptionsdelikte melden, eine Geldprämie von bis zu 17,5 Millionen Tenge erhalten. Dies teilte der Antikorruptionsdienst des Nationalen Sicherheitskomitees des Landes mit.

Die Höhe der Belohnung richtet sich nach der Schwere des Delikts. Im Einzelnen:

für Ordnungswidrigkeiten — 30 monatliche Berechnungsindizes (129.750 Tenge);

für leichte Straftaten — 40 MBI (173.000 Tenge);

für mittelschwere Straftaten — 50 MBI (216.250 Tenge);

für schwere Straftaten — 70 MBI (302.750 Tenge);

für besonders schwere Straftaten — 100 MBI (432.500 Tenge).

Wenn der durch Bestechung oder eine Straftat verursachte Schaden 1.000 MBI (4.325.000 Tenge) übersteigt, erhält die meldende Person eine Belohnung in Höhe von 10 Prozent dieses Betrags. Die Zahlung ist jedoch auf maximal 4.000 MBI, also 17,3 Millionen Tenge, begrenzt.

Welche Bedingungen müssen für den Erhalt der Belohnung erfüllt sein?

Um die Prämie zu erhalten, muss der Bürger den zuständigen Behörden einen Korruptionsvorfall, Bestechung oder die Forderung von Bestechungsgeldern melden. Zudem ist Folgendes erforderlich:

das Inkrafttreten eines Gerichtsurteils oder Beschlusses abwarten;

einen Antrag stellen;

dem Antrag ein Identitätsdokument sowie einen Nachweis über ein auf Tenge lautendes Bankkonto beifügen.

Die Entscheidung der Kommission zur Auszahlung der Prämie wird innerhalb von 15 Arbeitstagen getroffen. Das Geld wird innerhalb eines Monats nach Erlass des entsprechenden Befehls auf das Bankkonto des Bürgers überwiesen.