In Südkorea führt die sinkende Geburtenrate zu einem drastischen Rückgang der Schülerzahlen in ländlichen Schulen. In einer dieser Schulen wurde eine unerwartete Entscheidung getroffen, um die leeren Klassenzimmer zu füllen und den Kindheitstraum älterer Menschen zu verwirklichen. Dies berichtete SBS Korean.

Im Jahr 2019 waren in der Daegu-Grundschule im Landkreis Gangjin, Provinz Jeollanam-do, nur noch 22 Schüler übrig. Dabei besuchten in den 1980er Jahren etwa 90 Kinder jede Klasse der Schule.

Da keine Kinder für die erste Klasse gefunden werden konnten, lud die Schulverwaltung ältere Frauen ein, die lesen und schreiben lernen wollten. Infolgedessen wurden acht Frauen im Alter zwischen 56 und 80 Jahren zu Erstklässlerinnen.

Die meisten von ihnen hatten in ihrer Kindheit keine Möglichkeit, die Schule zu besuchen. Damals verlangten einige Familien von ihren Töchtern, dass sie im Haushalt halfen und sich um ihre Geschwister kümmerten, während bei der Bildung Jungen bevorzugt wurden.

Unter ihnen war auch die 70-jährige Hwang Wol-gyum. Sie sagte, dass es seit ihrer Kindheit ihr Traum gewesen sei, mit einem Schulranzen zum Unterricht zu gehen. Nun hat sie die Möglichkeit, diesen Traum zu verwirklichen.

Die älteren Schülerinnen eigneten sich neues Wissen mit großem Interesse an. Ihre Lehrerin betonte besonders, dass sie aktiv am Unterricht teilnahmen und sogar nach zusätzlichen Aufgaben fragten.

Dieses Ereignis hat einmal mehr gezeigt, dass das Alter kein Hindernis für das Streben eines Menschen nach Wissen sein kann.