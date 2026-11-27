Der Vorfall ereignete sich in Bihar, einem der ärmsten Bundesstaaten Indiens. Der lokale Abgeordnete Anant Singh organisierte die Hochzeit seiner Tochter in großem Stil und lud Hunderttausende Gäste ein. Das für das fünftägige Fest vorgesehene Gelände umfasste 2,5 Hektar.

In Indien feierte ein lokaler Abgeordneter die Hochzeit seiner Tochter mit beispiellosem Luxus und großem Pomp. Rund 400.000 Menschen besuchten die fünftägige Zeremonie. Aufgrund der Tausenden Gäste, die wegen des kostenlosen Essens kamen, kam es in der Region zu massiven Staus. Auf einigen Autobahnen erstreckte sich die Fahrzeugschlange über 10 Kilometer. Dies berichtete die Khaleej Times.

Es wurde berichtet, dass unter den Anwesenden nicht nur diejenigen waren, die dem Brautpaar gratulieren wollten, sondern auch Tausende, die wegen der kostenlosen Mahlzeiten kamen. Für den Empfang der Gäste und die Durchführung der Veranstaltung wurden sechs Hubschrauberlandeplätze errichtet. Zudem wurden 300 Küchen eingerichtet, in denen rund 500 Köche über 150 verschiedene Gerichte zubereiteten.

Ein weiterer bemerkenswerter Aspekt der Hochzeit war die Ankunft des Bräutigams. Er erreichte das Hochzeitsgelände in einem Retro-Cabriolet, begleitet von einer Eskorte aus Hunderten von Autos. Medienberichten zufolge befand sich unter den wertvollen Geschenken für das Brautpaar auch ein Geländewagen vom Typ Land Rover Defender.

Das Interesse an dem Fest war so groß, dass einige Schaulustige sogar auf Bäume und Strommasten kletterten. Der Strom von Autos, Motorrädern, Fahrrädern und Fußgängern aus dem Dorf von Anant Singh und den angrenzenden Gebieten riss nicht ab. Infolgedessen bildeten sich auf den Autobahnen Staus von bis zu 10 Kilometern Länge.

An der feierlichen Zeremonie nahmen nicht nur einfache Bürger, sondern auch Vertreter politischer Kreise teil. Insbesondere der Vorsitzende der Staatsversammlung sowie eine Reihe lokaler und national bekannter Politiker waren unter den Hochzeitsgästen.

Medienschätzungen zufolge wurden für die Ausrichtung dieser gigantischen Hochzeitsfeier etwa 6,5 Millionen Pfund Sterling, also mehr als 8 Millionen US-Dollar, ausgegeben.

Es ist erwähnenswert, dass der Vater der Braut, Anant Singh, selbst im Zentrum mehrerer Strafverfahren steht. Gegen ihn laufen über zwanzig Verfahren im Zusammenhang mit Verbrechen wie Mord und Erpressung. Der Abgeordnete wurde gegen Kaution vorübergehend aus der Haft entlassen, um die Hochzeit seiner Tochter auszurichten. Informationen zufolge muss der Politiker nächste Woche wieder ins Gefängnis zurückkehren.