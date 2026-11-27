In chinesischen Bildungseinrichtungen wird eine äußerst ungewöhnliche und strenge Kontrollmethode getestet, um Betrug bei Prüfungen zu verhindern. In den sozialen Medien verbreitete Videos zeigen, wie chinesische Schüler während einer Prüfung in einem Klassenzimmer von Aufsichtspersonen durch einen transparenten Glasboden (Decke) beobachtet werden.

Hauptmerkmale des neuen Überwachungssystems

Dieser neuartige Ansatz zielt darauf ab, jede Bewegung der Schüler vollständig zu kontrollieren und die Wahrscheinlichkeit von Regelverstößen nahezu auf Null zu senken:

Vollständige und verdeckte Überwachung: Die transparente Decke ermöglicht es den Lehrern, den gesamten Raum auf einen Blick zu überblicken und die Handbewegungen der Schüler unbemerkt zu verfolgen.

Einschränkung der Nutzung von Spickzetteln: Durch die direkte Überwachung von oben wird es für Schüler nahezu unmöglich, heimlich Mobiltelefone, Papier-Spickzettel oder andere Hilfsmittel zu benutzen.

Öffentliche Reaktion: Internetnutzer diskutieren diese ungewöhnliche architektonische und pädagogische Lösung intensiv. Viele vermuten, dass diese Methode in naher Zukunft ein fester Bestandteil des Prüfungskontrollsystems werden könnte.

Frühere ungewöhnliche Maßnahmen im chinesischen Bildungssystem

Es ist bekannt, dass in China großen Wert auf transparente und faire Prüfungen gelegt wird, weshalb bereits in der Vergangenheit verschiedene kuriose Methoden angewandt wurden:

Angewandte Maßnahme Hauptziel Spezielle Kopfbedeckungen aus Zeitungen Verwendung von breiten Sichtblenden, damit Schüler nicht zur Seite oder auf die Blätter der Sitznachbarn schauen können Künstliche Intelligenz-Kameras Automatische Erkennung und Aufzeichnung verdächtiger Bewegungen im Prüfungsraum Biometrische Überprüfungen Strenge Identitätsprüfung der Prüfungsteilnehmer mittels Gesichts- und Fingerabdruckerkennung

Glauben Sie, dass solch strenge Methoden wie die Überwachung durch eine transparente Glasdecke die Verantwortung der Schüler für ihr Lernen erhöhen oder einen übermäßigen psychischen Druck ausüben?

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