Die Spiele des 3. Spieltags der Gruppenphase der U-17-Weltmeisterschaft in Katar Gruppe K sind beendet und diese Ergebnisse Usbekistan U-17 haben über das Schicksal der Nationalmannschaft in der nächsten Runde entschieden. Die Spiele der Gruppe K und das Schicksal des letzten Tickets In den entscheidenden Begegnungen der Gruppe Rumänien U-17-Nationalmannschaft Kamerun gegen 3:1 gewann. Nachdem die Europäer zu Beginn der zweiten Halbzeit drei Tore erzielt und in Führung gegangen waren, erzielte am Ende der Partie für Kamerun Aviyel Xentcho Nseke den Anschlusstreffer.

Dieser Sieg ermöglichte es Rumänien, mit 3 Punkten den 3. Platz in der Gruppe zu belegen, doch aufgrund der Tordifferenz lagen die Rumänen hinter Usbekistan. Infolgedessen 3 Punkte und eine Tordifferenz von +1 (8:7) besitzend, Usbekistan U-17 belegte in der Rangliste der Drittplatzierten aus 12 Gruppen den letzten, 8. Platz und sicherte sich das Ticket für das Sechzehntelfinale. In der ersten Runde der K.-o.-Phase treffen unsere Vertreter auf das Team mit dem besten Ergebnis der Gruppenphase — Spanien U-17 Nationalmannschaft. Nr. Team G Sp T-D P 1 Uruguay D 3 +1 6 2 Mosambik C 3 +3 4 3 China H 3 +3 4 4 Ecuador B 3 0 4 5 Dominikanische Rep. J 3 0 4 6 Tadschikistan F 3 -2 4 7 Japan L 3 +5 3 8 Usbekistan E 3 +1 3 Im zweiten Spiel der Gruppe Venezuela und Mexiko ein torloses Remis (0:0) erzielten, womit beide Teams mit jeweils 7 Punkten in die nächste Runde einzogen.