Das Maßnahmenpaket umfasst nicht nur hohe Geldprämien, sondern auch systemische Änderungen zur umfassenden Unterstützung von Familien:

Im Rahmen der Bemühungen zur Bekämpfung der sinkenden Geburtenrate im Land hat die regierende Liberaldemokratische Partei (LDP) Japans vorgeschlagen, bei der Geburt des dritten und jedes weiteren Kindes in einer Familie 10 Millionen Yen (etwa 62.000–62.700 US-Dollar) als einmalige Zahlung einzuführen. Nippon.com zufolge wurde dieser Entwurf am 27. November 2026 bei einem Treffen des parteiinternen Hauptquartiers für Bevölkerungsstrategie fertiggestellt und wird nächste Woche der japanischen Premierministerin Sanae Takaichi vorgelegt.

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Vorteile in der frühkindlichen Bildung: Es ist geplant, Kindergärten und Vorschuleinrichtungen bereits ab einem jüngeren Alter kostenlos zugänglich zu machen.

Steuerliche Anreize und Heiratsförderung: Es sind umfangreiche Steuererleichterungen für Familien sowie die Förderung von Kennenlern-Diensten durch öffentlich-private Partnerschaften geplant, um die Heiratsrate unter jungen Menschen zu steigern.

Neue staatliche Struktur: Zur Koordinierung der demografischen Politik und zur Überwachung der Aktivitäten der Ministerien wurde die Gründung einer eigenen Agentur für Bevölkerungsstrategievorgeschlagen.

Unterschied zwischen bestehenden Leistungen und der neuen Initiative

Diese Initiative befindet sich derzeit im Stadium einer politischen Empfehlung. Nachdem die Regierung die Auszahlungsmodalitäten und Finanzierungsquellen geprüft hat, wird erwartet, dass sie in das Programm für Wirtschafts- und Fiskalreformen 2027aufgenommen wird:

Indikatoren Aktuelle Regelung Neu vorgeschlagenes Projekt Einmalige Zahlung Für jedes neugeborene Kind 500.000 Yen Leistung Für das dritte und jedes weitere Kind 10 Millionen Yen (~62.000–62.700 Dollar) Monatliches Kindergeld Ab dem dritten Kind pro Monat 30.000 Yen Zusätzliche Steuervergünstigungen und kostenlose Kindergartenplätze ab frühem Alter Status und Laufzeit Derzeit in Kraft Noch nicht offiziell bestätigt (Aufnahme in das Programm 2027 erwartet)

Glauben Sie, dass ein finanzieller Anreiz von 62.000 Dollar und kostenlose Kindergärten ausreichen, um die Geburtenrate in Japan zu steigern?

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