Der Trainer von «Manchester City» Enzo Maresca hat sich zu den kritischen Äußerungen des Stürmers Erling Haaland nach dem 2:2-Unentschieden in der Champions League gegen «Napoli» geäußert.«Ich muss die Balance wahren»

Zur Erinnerung: Nach dem Spiel gegen «Napoli» machte der norwegische Torjäger aus seiner Unzufriedenheit über die Leistung der Mannschaft keinen Hehl und betonte, dass man bei ausbleibenden Siegen an allem zu zweifeln beginne. Enzo Maresca erklärte die Reaktion des Spielers mit dessen Siegermentalität:

«Ich denke, Erling ist von Natur aus ein Gewinner. Es ist natürlich, dass er frustriert ist, wenn wir nicht gewinnen. Das gilt nicht nur für Erling, sondern für uns alle. Erinnern Sie sich daran, wie er vor ein paar Wochen auf dem Platz getanzt hat. Sie können schreiben und denken, was Sie wollen. Erling ist verärgert. Ich bin auch enttäuscht, dass wir nicht gewonnen haben. Aber das ist unser Job, das ist Fußball. Deshalb muss ich die Balance wahren»

, — zitiert dieBBC Enzo Maresca. Die jüngsten Ergebnisse von «Manchester City» und die bevorstehende Herausforderung Derzeit durchleben die «Citizens» eine schwierige Phase, und es steht das Spitzenspiel der Premier League bevor:

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Letztes Spiel in der Champions League

Unentschieden 2:2 gegen «Napoli» Statistik der letzten 7 Spiele Nur 1 Sieg in allen Wettbewerben erzielt Nächster Gegner und Wettbewerb Auswärtsspiel gegen «Arsenal» in der Premier League Datum und Uhrzeit des Spiels 29. November, 21:30 Uhr Ortszeit Glauben Sie, dass «Manchester City» am 29. November auswärts gegen «Arsenal» gewinnen und die sieglose Serie beenden kann? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diesen Beitrag mit Freunden, die die wichtigsten Nachrichten aus der Premier League und dem Weltfußball verfolgen! 1 ta g‘alaba qo‘lga kiritilgan Navbatdagi raqib va musobaqa APL doirasida safarda «Arsenal»ga qarshi bahs Uchrashuv sanasi va vaqti 29 noyabr, Toshkent vaqti bilan soat 21:30 da

Sizningcha, «Manchester Siti» 29 noyabr kuni safarda «Arsenal»ni mag‘lub etib, so‘nggi o‘yinlardagi omadsiz seriyaga chek qo‘ya oladimi?

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