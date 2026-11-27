Die Lebensmittelbehörden der UN haben vor einer weiteren Verschärfung der globalen Nahrungsmittelkrise gewarnt. Kriege, drastisch steigende Kraftstoffpreise und sinkende humanitäre Hilfsgelder bringen Millionen Menschen in eine prekäre Lage.

Laut einem Bericht der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) und des Welternährungsprogramms (WFP) könnte sich die Hungersnot in den nächsten sechs Monaten in 16 Ländern weiter verschärfen. Der Bericht, der den Zeitraum von Dezember 2025 bis Mai 2026 abdeckt, stuft den Sudan, den Jemen, den Südsudan, Somalia und den Norden Nigerias als Länder mit dem höchsten Risiko ein.

Diese fünf Länder stehen seit 2022 regelmäßig auf der Liste der gefährdetsten Gebiete. Nach dem Waffenstillstand im Gazastreifen im Oktober 2025 wurden die palästinensischen Gebiete in der Risikostufe um eine Stufe herabgestuft. Dennoch leben weiterhin 67 Prozent der Bevölkerung Gazas unter Bedingungen schwerer Hungersnot. Experten betonen, dass die positiven Veränderungen noch sehr schwach sind.

Krieg und Dürre verschärfen die Lage im Sudan

Aufgrund des Krieges im Sudan und der durch den Nahostkonflikt gestiegenen Kraftstoffpreise haben sich die Preise für Sorghum und Diesel innerhalb eines Jahres mehr als verdoppelt.

Derzeit leidet 41 Prozent der Bevölkerung des Landes, also fast 19,5 Millionen Menschen, unter akutem Nahrungsmittelmangel. In 13 Gebieten in Nordsudan und Südkordofan besteht weiterhin die Gefahr einer Hungersnot. In Flüchtlingslagern hat die Unterernährungsrate den kritischsten Punkt überschritten.

Die Situation wird zudem durch eine Dürre verschärft, die mit dem El-Niño-Phänomen zusammenhängt. Dies ist eine wetterbedingte Veränderung, die durch die natürliche Erwärmung des Pazifikwassers entsteht. Die Dürre hat 55 Prozent der Anbauflächen in Sennar und 70 Prozent in Gedaref geschädigt.

Politische Hindernisse und Gefahren auf den Seewegen im Jemen

Im Jemen, wo der Krieg seit 2014 andauert, mussten nach dem Wiederaufflammen der Kämpfe im Juli über 300.000 Menschen ihre Heimat verlassen. In den von der Regierung kontrollierten Gebieten stehen 1,8 Millionen Menschen am Rande einer akuten Hungersnot. Insgesamt befindet sich mehr als die Hälfte der Bevölkerung des Landes – 18,3 Millionen Menschen – in einer schweren Krise.

Die stellvertretende FAO-Generaldirektorin Beth Bechdol betonte, dass das Haupthindernis für die Hilfe nicht geografischer, sondern politischer Natur sei. Die Huthi-Rebellen halten weiterhin 73 UN-Mitarbeiter in Haft.

Darüber hinaus stellt die Störung des Schiffsverkehrs im Roten Meer, in der Straße von Hormus und im Schwarzen Meer eine ernsthafte Bedrohung für den Jemen dar, der von Lebensmittel- und Kraftstoffimporten abhängig ist.

Humanitäre Hilfe deutlich gekürzt

Da die wichtigsten Geberländer ihre Mittel gekürzt haben, ist die Nahrungsmittelhilfe für die fünf am stärksten gefährdeten Länder zwischen 2022 und 2025 um 62 Prozent und die Unterstützung für den Jemen um 79 Prozent gesunken.

Experten betonen, dass es wichtig ist, den Landwirten die notwendigen Mittel für Saatgut und Viehbestand nicht erst nach der Katastrophe, sondern rechtzeitig während der Pflanz- und Erntezeit bereitzustellen.

„Wenn dieser Moment verpasst wird, kann man ihn nicht zurückholen. Andernfalls finanzieren wir nur Verluste und Schäden, anstatt sie zu verhindern“, sagte Beth Bechdol.

Experten sind der Meinung, dass eine rechtzeitige humanitäre Hilfe und die Unterstützung der Landwirtschaft notwendig sind, um eine weitere Verschärfung der Hungersnot zu verhindern.