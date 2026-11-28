Ein Video, das ein ungewöhnliches Naturphänomen zeigt, hat in den sozialen Medien für Aufsehen gesorgt. Die Aufnahmen zeigen hunderte winzige Organismen, die dicht aneinander haften und sich in einer langen Kette über eine Holzoberfläche bewegen. Auf den ersten Blick erinnert dieser Anblick an eine riesige Schlange oder ein einzelnes Lebewesen.

Das ungewöhnliche Erscheinungsbild versetzte die Anwohner in Erstaunen und führte zu verschiedenen Vermutungen über den Ursprung des Phänomens. Einige brachten es mit unbekannten Parasiten in Verbindung, andere mit seltenen tropischen Kreaturen.

Experten betonen jedoch, dass es eine natürliche Erklärung für dieses Verhalten gibt. Entomologen zufolge zeigt das Video die Massenbewegung von Trauermückenlarven (Familie Sciaridae). Diese können bei der Suche nach einem neuen Lebensraum auf diese Weise lange Gruppen bilden.

Diese Fortbewegungsart bietet den Larven mehrere Vorteile: Die dichte Gruppe hilft, sich vor Fressfeinden zu schützen, das Risiko des Austrocknens zu verringern und Energie zu sparen. Dadurch können sie sich gemeinsam deutlich effizienter fortbewegen.