In der Region Mangghystau in Kasachstan wurden zwei Personen in einem Schlauchboot auf dem Kaspischen Meer abgetrieben. Rettungskräfte fanden sie 3 Kilometer vor der Küste und brachten sie in Sicherheit. Dies berichtete Nur.kz.

Wie auf der offiziellen Instagram-Seite des Ministeriums mitgeteilt wurde, ereignete sich der Vorfall heute im Bezirk Tüpqarağan. Aufgrund starker Wellen auf dem Meer wurden zwei Erwachsene in einem Schlauchboot auf das offene Meer hinausgetrieben.

Nach Eingang der Meldung über den Vorfall begaben sich die Rettungskräfte umgehend zum Einsatzort und leiteten Such- und Rettungsmaßnahmen ein.

Dank der koordinierten Bemühungen der Rettungskräfte konnten die beiden Personen 3 Kilometer vor der Küste gefunden und in Sicherheit gebracht werden. Die Geretteten benötigten keine medizinische Hilfe.

Gleichzeitig wurden sie wegen Verstoßes gegen die Sicherheitsvorschriften auf dem Wasser gemäß Artikel 412 des kasachischen Gesetzbuches über Ordnungswidrigkeiten zur Verantwortung gezogen. Gegen jeden von ihnen wurde ein Protokoll erstellt und ein Bußgeld verhängt.