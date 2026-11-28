Paris Saint-Germain trifft Entscheidung zu Vinícius Júnior
Der französische Club Paris Saint-Germain hat seine Pläne zur Verpflichtung des Real Madrid Flügelspielers Vinícius Júnioraufgegeben. Dies berichtete der bekannte Fußball-Insider Fabrizio Romano auf seinen Social-Media-Kanälen.
PSG sucht nach jungen Talenten für die Zukunft, nicht nach Stars
Laut der Quelle wollen die Pariser tatsächlich einen neuen Flügelspieler verpflichten, um die verletzungsanfälligen Spieler (Khvicha Kvaratskhelia und Désiré Doué) zu ersetzen. Die Vereinsführung und Cheftrainer Luis Enrique streben jedoch nicht den Kauf eines fertigen Superstars vom Kaliber eines Vinícius an.
Stattdessen bevorzugt PSG die Verpflichtung eines jungen Spielers mit Entwicklungspotenzial, der dem Team langfristig nützen kann. Daraus lässt sich schließen, dass der brasilianische Stürmer höchstwahrscheinlich nicht bei Real Madrid gehen und seine Karriere in der spanischen Hauptstadt fortsetzen wird.
Details zur Situation
Kennzahlen
Offizielle Informationen und Insider-Berichte
Genannter Interessent
Paris Saint-Germain (Frankreich)
Offizielle Haltung des Clubs
Kein Kampf um die Verpflichtung vonVinícius Júnior
Transferstrategie von PSG
Suche nach einem jungen Flügelspieler mit langfristigem Nutzen statt eines Starspielers
Zukunft des Spielers
Höchstwahrscheinlich bleibt er bei Real Madrid
Quelle
Fabrizio Romano
Glauben Sie, dass Vinícius Júnior bei Real Madrid bleibt und bis zum Ende seiner Karriere das Trikot der „Königlichen“ trägt, oder wird er in Zukunft in eine andere Liga wechseln?
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