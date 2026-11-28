17-Jähriger in Kirgisistan nach Tritt gegen Kind bei Hochzeit zu Geldstrafe verurteilt (Video)
In den sozialen Netzwerken Kasachstans verbreitete sich ein Video, in dem ein junger Mann während eines Hochzeitsauftritts einem Kind gegen die Brust tritt. Wie sich herausstellte, ereignete sich der Vorfall in Kirgisistan. Der 17-jährige Täter wurde mit einer Geldstrafe belegt. Dies berichtete Nur.kz.
Es wird darauf hingewiesen, dass sich der Vorfall am 25. November im Dorf Sokuluk in der kirgisischen Region Tschüi ereignete. Das Video zeigt, wie zwei Kinder den Auftritt des Sängers störten. Daraufhin trat der junge Mann einem der Kinder hart gegen die Brust. Durch die Wucht des Tritts fiel das Kind zu Boden.
Wie der Pressedienst der Hauptverwaltung für innere Angelegenheiten der Region Tschüi mitteilte, wurde eine Voruntersuchung eingeleitet und die Identität des jungen Mannes festgestellt. Es stellte sich heraus, dass er 17 Jahre alt ist.
Gegen ihn wurde ein Protokoll gemäß Artikel 126 des kirgisischen Ordnungswidrigkeitengesetzes – geringfügige Ruhestörung – erstellt.
Die Unterlagen wurden an das Bezirksgericht Sokuluk übermittelt. Durch Gerichtsbeschluss wurde der junge Mann zu einer Geldstrafe verurteilt.
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