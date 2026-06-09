АҚШнинг Apache вертолёти Ҳормуз яқинида ҳалокатга учради
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
АҚШ ҳарбийларига тегишли Apache жанговар вертолёти Ҳормуз бўғози яқинида ҳалокатга учради. Бу ҳақда The New York Times манбаларига таяниб хабар берди.
Маълумотларга кўра, вертолётда бўлган икки нафар экипаж аъзоси хавфсиз тарзда қутқариб қолинган.
Ҳозирча ҳалокат сабаби аниқ эмас. Вертолёт техник носозлик туфайли қулаганми ёки уриб туширилганми, бу бўйича расмий маълумот берилмаган.
Ҳормуз бўғози атрофидаги вазият эса ҳамон кескинлигича қолмоқда. Эрон бўғоздаги назоратни давом эттираётгани, АҚШ эса минтақадаги ҳаракатларини кучайтиргани айтилмоқда.
…