26 кун овқат емаган активист ниҳоят очлик акциясини якунлади

·705·Дунё
26 кун овқат емаган активист ниҳоят очлик акциясини якунлади

Ҳиндистонлик таниқли эколог ва жамоат фаоли Сонам Вангчук 26 кун давом этган очлик акциясини расман тўхтатди. Бу ҳақда у 24 июль куни ўзининг X ижтимоий тармоғидаги саҳифаси орқали маълум қилди.

59 ёшли фаол 28 июндан буён мамлакатдаги талабалар бошлаган норозилик ҳаракатини қўллаб-қувватлаш мақсадида овқат истеъмол қилишдан воз кечган эди. Намойишчилар тиббиёт имтиҳонлари саволлари олдиндан тарқалиб кетгани билан боғлиқ можаро ортидан таълим вазири Дҳармендра Прадҳаннинг истеъфосини талаб қилиб келмоқда.

Орадан кўп ўтмай, мазкур ҳаракат кенгайиб, унга турли соҳалар вакиллари, жамоат фаоллари ҳамда оддий фуқаролар ҳам қўшилди. Натижада норозиликлар бош вазир Нарендра Моди ҳукумати сиёсатига қарши кенг кўламли акцияга айланди.

Сонам Вангчукнинг айтишича, у очлик акциясини вазир Ж.П. Надда, доктор Житендра Сингҳ ва Ладак раҳбарияти билан ўтказилган музокаралардан кейин якунлашга қарор қилган.

Фаолнинг маълум қилишича, мамлакат парламентининг турли сиёсий кучларидан бўлган 65 нафар депутат ҳам уни очликни тўхтатишга чақирган. Шунингдек, у 18 июль куни полиция томонидан намойиш майдонидан шифохонага олиб кетилганини эслатди.

Вангчукнинг таъкидлашича, очлик акциясини тугатиш қарорининг асосий сабаби мамлакатда эҳтимолий зўравонликларнинг олдини олиш ва музокаралар учун имконият яратиш бўлган.

Шу билан бирга, у тарафдорларини ҳар қандай кескин ҳаракатлардан тийилишга чақириб, тинчликни сақлаш муҳимлигини таъкидлади.

Маълум бўлишича, 23 июль куни фаол ҳукумат талабаларга нисбатан куч ишлатмасликка кафолат берса, очликни тўхтатишга тайёрлигини билдирган. Аммо айнан шу куни Нью-Деҳлида полиция намойишчиларни тарқатиш учун кўздан ёш оқизувчи газ ва дубинкалардан фойдаланган.

Шунга қарамай, намойишчилар пойтахтдаги Жантар Мантар майдонида яна тўпланиб, акцияларни давом эттирган. Бу ҳафта давомида полиция ва фаоллар ўртасидаги иккинчи тўқнашув бўлди.

Очлик акциясини якунлар экан, Вангчук ҳукуматдан бир қатор талабларини яна такрорлади. Улар орасида ўз жонига қасд қилган талабалар оилаларига товон пули тўлаш ҳамда таълим вазирининг истеъфосини таъминлаш масаласи ҳам бор. У аввалроқ, агар соғлиғи имкон берса, акцияни олти ҳафтагача давом эттиришини билдирган эди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонлик заргардан Роналдуга совға қилинган қимматбаҳо соат интернетда муҳокамага сабаб бўлдиЎзбекистонлик заргардан Роналдуга совға қилинган қимматбаҳо соат интернетда муҳокамага сабаб бўлдиКеча, 23:59Қўлларида мактабга борадиган 10 ёшли Ралф тармоқларда кўпчиликни таъсирлантирдиҚўлларида мактабга борадиган 10 ёшли Ралф тармоқларда кўпчиликни таъсирлантирдиКеча, 23:43Германияда самолёт уй томини тешиб кирди, қурбонлар борГерманияда самолёт уй томини тешиб кирди, қурбонлар борКеча, 21:11Футбол юлдузи Мбаппе севгилиси билан кўринди: Париждаги кадрлар шов-шув уйғотдиФутбол юлдузи Мбаппе севгилиси билан кўринди: Париждаги кадрлар шов-шув уйғотдиКеча, 20:39Япония ноқонуний юрган яна икки ўзбекистонликни депортация қилдиЯпония ноқонуний юрган яна икки ўзбекистонликни депортация қилдиКеча, 18:12Марадонанинг «Худонинг қўли» ва «Аср голи» урилган тўп аукционга қўйилди (видео)Марадонанинг «Худонинг қўли» ва «Аср голи» урилган тўп аукционга қўйилди (видео)Кеча, 18:04
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Икки опа-сингил ижара уйидаги суратда ўзларини кўриб қолишди
Икки опа-сингил ижара уйидаги суратда ўзларини кўриб қолишди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди