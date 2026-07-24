26 кун овқат емаган активист ниҳоят очлик акциясини якунлади
Ҳиндистонлик таниқли эколог ва жамоат фаоли Сонам Вангчук 26 кун давом этган очлик акциясини расман тўхтатди. Бу ҳақда у 24 июль куни ўзининг X ижтимоий тармоғидаги саҳифаси орқали маълум қилди.
59 ёшли фаол 28 июндан буён мамлакатдаги талабалар бошлаган норозилик ҳаракатини қўллаб-қувватлаш мақсадида овқат истеъмол қилишдан воз кечган эди. Намойишчилар тиббиёт имтиҳонлари саволлари олдиндан тарқалиб кетгани билан боғлиқ можаро ортидан таълим вазири Дҳармендра Прадҳаннинг истеъфосини талаб қилиб келмоқда.
Орадан кўп ўтмай, мазкур ҳаракат кенгайиб, унга турли соҳалар вакиллари, жамоат фаоллари ҳамда оддий фуқаролар ҳам қўшилди. Натижада норозиликлар бош вазир Нарендра Моди ҳукумати сиёсатига қарши кенг кўламли акцияга айланди.
Сонам Вангчукнинг айтишича, у очлик акциясини вазир Ж.П. Надда, доктор Житендра Сингҳ ва Ладак раҳбарияти билан ўтказилган музокаралардан кейин якунлашга қарор қилган.
Фаолнинг маълум қилишича, мамлакат парламентининг турли сиёсий кучларидан бўлган 65 нафар депутат ҳам уни очликни тўхтатишга чақирган. Шунингдек, у 18 июль куни полиция томонидан намойиш майдонидан шифохонага олиб кетилганини эслатди.
Вангчукнинг таъкидлашича, очлик акциясини тугатиш қарорининг асосий сабаби мамлакатда эҳтимолий зўравонликларнинг олдини олиш ва музокаралар учун имконият яратиш бўлган.
Шу билан бирга, у тарафдорларини ҳар қандай кескин ҳаракатлардан тийилишга чақириб, тинчликни сақлаш муҳимлигини таъкидлади.
Маълум бўлишича, 23 июль куни фаол ҳукумат талабаларга нисбатан куч ишлатмасликка кафолат берса, очликни тўхтатишга тайёрлигини билдирган. Аммо айнан шу куни Нью-Деҳлида полиция намойишчиларни тарқатиш учун кўздан ёш оқизувчи газ ва дубинкалардан фойдаланган.
Шунга қарамай, намойишчилар пойтахтдаги Жантар Мантар майдонида яна тўпланиб, акцияларни давом эттирган. Бу ҳафта давомида полиция ва фаоллар ўртасидаги иккинчи тўқнашув бўлди.
Очлик акциясини якунлар экан, Вангчук ҳукуматдан бир қатор талабларини яна такрорлади. Улар орасида ўз жонига қасд қилган талабалар оилаларига товон пули тўлаш ҳамда таълим вазирининг истеъфосини таъминлаш масаласи ҳам бор. У аввалроқ, агар соғлиғи имкон берса, акцияни олти ҳафтагача давом эттиришини билдирган эди.
…