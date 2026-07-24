Олтин тангалар 30 йиллик денгиз сирини очди

·4K·Дунё
Олтин тангалар 30 йиллик денгиз сирини очди

Буюк Британия олимлари қарийб 30 йил давомида сир бўлиб келган денгиз ҳалокатига ниҳоят ойдинлик киритди. Тадқиқотчилар Англиянинг жанубий қирғоқлари яқинида 1995 йилда топилган кема қолдиқлари Dom van Keulen номли голланд савдо кемасига тегишли эканини аниқлади.

Ўшанда ғаввослар денгиз тубидан 400 дан ортиқ Марокаш олтин тангаларини топган, аммо кеманинг номи ва келиб чиқиши номаълумлигича қолган эди. Янги тадқиқотларга кўра, кема 1633 йилда Марокашдан Нидерландияга йўл олган вақтда сув ўтказиб, чўкиб кетган. Бунда экипажнинг барча аъзолари омон қолган.

Тадқиқот British Museum, Bournemouth University ва South West Maritime Archaeology Group олимлари ҳамда ғаввосларининг қарийб 30 йиллик ҳамкорлиги самараси бўлди. Бу ҳақда яқинда нашр этилган "From Morocco to the Coast of England: The Story of the Dom van Keulen and its Remarkable Cargo" китобида ҳам батафсил маълумот берилган.

Ko'p sonli qadimiy oltin tangalar, bilakuzuklar va zargarlik buyumlari to'plami.

Маълум бўлишича, кема 150 қоп араб елими, 64 қоп селитра, 320 дона эчки териси ва 9 мингта Марокаш олтин тангасини ташиган. Олимлар фикрича, юкнинг катта қисми ўша вақтнинг ўзида қутқариб олинган, аммо 400 дан ортиқ танга денгиз тубида қолиб кетган.

Тадқиқот муаллифлари айнан Марокаш олтин тангалари кеманинг шахсини аниқлашда ҳал қилувчи аҳамият касб этганини таъкидлади. Шунингдек, улар халқаро музей мутахассислари ва ғаввосларнинг кўп йиллик ҳамкорлиги ушбу тарихий жумбоққа «ажойиб ечим» топиш имконини берганини қайд этди.

Мутахассислар фикрича, ушбу кашфиёт денгизлар тубида ҳали ҳам инсоният тарихига оид кўплаб қимматли сирлар яшириниб ётганини яна бир бор исботлади.

Дом ван КёленБритания музейиБорнмут университетиМарокашНидерландия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Бегона кийим” учун жарима: Тожикистонда ҳижоб,соқол ва арабча кийим тақиқланди“Бегона кийим” учун жарима: Тожикистонда ҳижоб,соқол ва арабча кийим тақиқландиБугун, 04:17Эндигина туғилган болаларини қутқариш учун олов ичига бир неча маротаба кирган мушук Скарлетт!Эндигина туғилган болаларини қутқариш учун олов ичига бир неча маротаба кирган мушук Скарлетт!Бугун, 04:11Ирландия соҳилларида улкан акулаларнинг ноёб тўдаси кузатилдиИрландия соҳилларида улкан акулаларнинг ноёб тўдаси кузатилдиБугун, 00:03Йирик бизон машинага ташланди: даҳшатли ҳолат видеога тушдиЙирик бизон машинага ташланди: даҳшатли ҳолат видеога тушдиКеча, 23:40Давоси деярли йўқ саратонга қарши янги умид пайдо бўлдиДавоси деярли йўқ саратонга қарши янги умид пайдо бўлдиКеча, 23:36Пхукетда мудҳиш фожиа: Таиландлик амалдор россиялик сайёҳни уриб ўлдирдиПхукетда мудҳиш фожиа: Таиландлик амалдор россиялик сайёҳни уриб ўлдирдиКеча, 23:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда