Олтин тангалар 30 йиллик денгиз сирини очди
Буюк Британия олимлари қарийб 30 йил давомида сир бўлиб келган денгиз ҳалокатига ниҳоят ойдинлик киритди. Тадқиқотчилар Англиянинг жанубий қирғоқлари яқинида 1995 йилда топилган кема қолдиқлари Dom van Keulen номли голланд савдо кемасига тегишли эканини аниқлади.
Ўшанда ғаввослар денгиз тубидан 400 дан ортиқ Марокаш олтин тангаларини топган, аммо кеманинг номи ва келиб чиқиши номаълумлигича қолган эди. Янги тадқиқотларга кўра, кема 1633 йилда Марокашдан Нидерландияга йўл олган вақтда сув ўтказиб, чўкиб кетган. Бунда экипажнинг барча аъзолари омон қолган.
Тадқиқот British Museum, Bournemouth University ва South West Maritime Archaeology Group олимлари ҳамда ғаввосларининг қарийб 30 йиллик ҳамкорлиги самараси бўлди. Бу ҳақда яқинда нашр этилган "From Morocco to the Coast of England: The Story of the Dom van Keulen and its Remarkable Cargo" китобида ҳам батафсил маълумот берилган.
Маълум бўлишича, кема 150 қоп араб елими, 64 қоп селитра, 320 дона эчки териси ва 9 мингта Марокаш олтин тангасини ташиган. Олимлар фикрича, юкнинг катта қисми ўша вақтнинг ўзида қутқариб олинган, аммо 400 дан ортиқ танга денгиз тубида қолиб кетган.
Тадқиқот муаллифлари айнан Марокаш олтин тангалари кеманинг шахсини аниқлашда ҳал қилувчи аҳамият касб этганини таъкидлади. Шунингдек, улар халқаро музей мутахассислари ва ғаввосларнинг кўп йиллик ҳамкорлиги ушбу тарихий жумбоққа «ажойиб ечим» топиш имконини берганини қайд этди.
Мутахассислар фикрича, ушбу кашфиёт денгизлар тубида ҳали ҳам инсоният тарихига оид кўплаб қимматли сирлар яшириниб ётганини яна бир бор исботлади.
…