Диван ичига яширинган алимент қарздорини ити «фош қилди» (видео)

·176·Дунё
Диван ичига яширинган алимент қарздорини ити «фош қилди» (видео)

Россиянинг Нижний Новгород шаҳрида суд ижрочиларидан яширинган алимент қарздори ғайриоддий тарзда топилди. Эркак йиғма диван ичига беркиниб олган, аммо уй итининг ҳаракатлари ходимлар эътиборини тортган.

Федерал суд ижрочилари хизмати маълумотига кўра, қидирувда бўлган фуқаронинг алимент бўйича қарзи 220 минг рублдан ошган.

Суд ижрочилари уйни текширган

ФССП матбуот хизмати хабарига кўра, ходимлар қарздор яшаши мумкин бўлган хонадонга борган.

Уй кўздан кечирилаётган вақтда суд ижрочилари йиғма диван атрофида тинмай айланиб юрган итга эътибор қаратган. Ҳайвоннинг ғайриоддий ҳаракатлари мебель ичида кимдир борлиги ҳақида шубҳа уйғотган.

«Йиғма диван ичида яширинган фуқаро топилди. У бошпанасини тарк этишни истамай, бутун кучи билан конструкцияга ёпишиб олган», — дейилади хабарда.

Эркак дивандан чиқишни истамаган

Суд ижрочилари диванни очганида, қидирувдаги эркак унинг ичида яширингани маълум бўлган.

Хабарда айтилишича, у ихтиёрий равишда чиқишдан бош тортган ва мебель конструкциясини маҳкам ушлаб олган. Шундан сўнг ходимлар уни диван ичидан чиқарган.

Ҳодиса ижтимоий тармоқларда ҳам қизиқиш уйғотди. Фойдаланувчилар қарздорнинг жойлашувини амалда уй ити кўрсатиб берганини ҳазил билан муҳокама қилмоқда.

Қарз миқдори 220 минг рублдан ошган

ФССП маълумотига кўра, эркакнинг алимент бўйича қарзи 220 минг рублдан ортиқ бўлган.

У мажбуриятларини бажармагани сабабли қидирувга берилган. Топилганидан кейин фуқаро ушланган ва сўроқ қилинган.

Ҳолат

Маълумот

Ҳодиса жойи

Нижний Новгород

Қарз тури

Алимент

Қарз миқдори

220 минг рублдан ортиқ

Яширинган жойи

Йиғма диван ичи

Фуқарони топишга «ёрдам берган»

Уй ити

Бир йилгача қамоқ жазоси хавфи бор

Суд ижрочилари хизмати эркак қарзни тўламаса, унга нисбатан жиноий жавобгарлик масаласи кўриб чиқилиши мумкинлигини маълум қилди.

ФССП баёнотига кўра, алимент тўлашдан бўйин товлаш ҳолати тасдиқланса, фуқарога бир йилгача озодликдан маҳрум қилиш жазоси қўлланилиши мумкин.

Бироқ якуний жазо тури ва миқдорини суд белгилайди. Ҳозирча эркакка нисбатан қандай процессуал қарор қабул қилингани тўлиқ очиқланмаган.

Яшириниш қарзни бекор қилмайди

Алимент тўловларидан қочиш ёки суд ижрочиларидан яшириниш фуқаронинг мажбуриятини бекор қилмайди. Аксинча, қарз миқдори ортиб бориши ва маъмурий ёки жиноий жавобгарликка олиб келиши мумкин.

Нижний Новгороддаги воқеада эса қарздорнинг режасини ҳуқуқни муҳофаза қилувчи ходимлар эмас, биринчи навбатда унинг ўз ити барбод қилган.

Сизнингча, ушбу воқеада энг кутилмаган «қаҳрамон» ит бўлдими? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг.

Нижний НовгородРоссияФедеральная служба судебных приставов
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонлик заргардан Роналдуга совға қилинган қимматбаҳо соат интернетда муҳокамага сабаб бўлдиЎзбекистонлик заргардан Роналдуга совға қилинган қимматбаҳо соат интернетда муҳокамага сабаб бўлдиКеча, 23:59Қўлларида мактабга борадиган 10 ёшли Ралф тармоқларда кўпчиликни таъсирлантирдиҚўлларида мактабга борадиган 10 ёшли Ралф тармоқларда кўпчиликни таъсирлантирдиКеча, 23:43Германияда самолёт уй томини тешиб кирди, қурбонлар борГерманияда самолёт уй томини тешиб кирди, қурбонлар борКеча, 21:11Футбол юлдузи Мбаппе севгилиси билан кўринди: Париждаги кадрлар шов-шув уйғотдиФутбол юлдузи Мбаппе севгилиси билан кўринди: Париждаги кадрлар шов-шув уйғотдиКеча, 20:39Япония ноқонуний юрган яна икки ўзбекистонликни депортация қилдиЯпония ноқонуний юрган яна икки ўзбекистонликни депортация қилдиКеча, 18:12Марадонанинг «Худонинг қўли» ва «Аср голи» урилган тўп аукционга қўйилди (видео)Марадонанинг «Худонинг қўли» ва «Аср голи» урилган тўп аукционга қўйилди (видео)Кеча, 18:04
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Икки опа-сингил ижара уйидаги суратда ўзларини кўриб қолишди
Икки опа-сингил ижара уйидаги суратда ўзларини кўриб қолишди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди