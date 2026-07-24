Диван ичига яширинган алимент қарздорини ити «фош қилди» (видео)
Россиянинг Нижний Новгород шаҳрида суд ижрочиларидан яширинган алимент қарздори ғайриоддий тарзда топилди. Эркак йиғма диван ичига беркиниб олган, аммо уй итининг ҳаракатлари ходимлар эътиборини тортган.
Федерал суд ижрочилари хизмати маълумотига кўра, қидирувда бўлган фуқаронинг алимент бўйича қарзи 220 минг рублдан ошган.
Суд ижрочилари уйни текширган
ФССП матбуот хизмати хабарига кўра, ходимлар қарздор яшаши мумкин бўлган хонадонга борган.
Уй кўздан кечирилаётган вақтда суд ижрочилари йиғма диван атрофида тинмай айланиб юрган итга эътибор қаратган. Ҳайвоннинг ғайриоддий ҳаракатлари мебель ичида кимдир борлиги ҳақида шубҳа уйғотган.
«Йиғма диван ичида яширинган фуқаро топилди. У бошпанасини тарк этишни истамай, бутун кучи билан конструкцияга ёпишиб олган», — дейилади хабарда.
Эркак дивандан чиқишни истамаган
Суд ижрочилари диванни очганида, қидирувдаги эркак унинг ичида яширингани маълум бўлган.
Хабарда айтилишича, у ихтиёрий равишда чиқишдан бош тортган ва мебель конструкциясини маҳкам ушлаб олган. Шундан сўнг ходимлар уни диван ичидан чиқарган.
Ҳодиса ижтимоий тармоқларда ҳам қизиқиш уйғотди. Фойдаланувчилар қарздорнинг жойлашувини амалда уй ити кўрсатиб берганини ҳазил билан муҳокама қилмоқда.
Қарз миқдори 220 минг рублдан ошган
ФССП маълумотига кўра, эркакнинг алимент бўйича қарзи 220 минг рублдан ортиқ бўлган.
У мажбуриятларини бажармагани сабабли қидирувга берилган. Топилганидан кейин фуқаро ушланган ва сўроқ қилинган.
Ҳолат
Маълумот
Ҳодиса жойи
Нижний Новгород
Қарз тури
Алимент
Қарз миқдори
220 минг рублдан ортиқ
Яширинган жойи
Йиғма диван ичи
Фуқарони топишга «ёрдам берган»
Уй ити
Бир йилгача қамоқ жазоси хавфи бор
Суд ижрочилари хизмати эркак қарзни тўламаса, унга нисбатан жиноий жавобгарлик масаласи кўриб чиқилиши мумкинлигини маълум қилди.
ФССП баёнотига кўра, алимент тўлашдан бўйин товлаш ҳолати тасдиқланса, фуқарога бир йилгача озодликдан маҳрум қилиш жазоси қўлланилиши мумкин.
Бироқ якуний жазо тури ва миқдорини суд белгилайди. Ҳозирча эркакка нисбатан қандай процессуал қарор қабул қилингани тўлиқ очиқланмаган.
Яшириниш қарзни бекор қилмайди
Алимент тўловларидан қочиш ёки суд ижрочиларидан яшириниш фуқаронинг мажбуриятини бекор қилмайди. Аксинча, қарз миқдори ортиб бориши ва маъмурий ёки жиноий жавобгарликка олиб келиши мумкин.
Нижний Новгороддаги воқеада эса қарздорнинг режасини ҳуқуқни муҳофаза қилувчи ходимлар эмас, биринчи навбатда унинг ўз ити барбод қилган.
Сизнингча, ушбу воқеада энг кутилмаган «қаҳрамон» ит бўлдими? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг.
…