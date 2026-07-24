Анжелина Жолининг яна бир қизи Бред Питт фамилиясидан воз кечмоқчи
Анжелина Жоли ва Бред Питтнинг 18 ёшли қизи Вивиэн фамилиясини ўзгартириш учун судга мурожаат қилди. People нашри хабарига кўра, у қўш фамилиясидан отасининг фамилиясини олиб ташлаб, фақат «Жоли» фамилиясини қолдирмоқчи.
Суд ҳужжатларида бу қарорнинг сабаби «шахсий» деб кўрсатилган. Агар ариза қаноатлантирилса, Вивиэн Бред Питт фамилиясидан воз кечган оиладаги навбатдаги фарзанд бўлади.
Вивиэн судга ариза топширди
People маълумотига кўра, Вивиэн Жоли-Питт ўз фамилиясини расман ўзгартиришни сўраб судга мурожаат қилган.
18 ёшли қиз ҳужжатларда фамилия алмаштириш сабабини батафсил тушунтирмаган ва уни фақат «шахсий» деб кўрсатган.
Вивиэннинг аризаси ҳали суд томонидан кўриб чиқилиши керак. Шу сабаб фамилия расман ўзгаргани ҳақида ҳозирча гапиришга эрта.
У оиладаги тўртинчи фарзанд бўлиши мумкин
Манбага кўра, Вивиэн Бред Питтнинг фамилиясидан воз кечишга қарор қилган тўртинчи фарзанддир.
2024 йилда Шайло фамилиясини ўзгартириш жараёнини бошлаган. Хабарда айтилишича, Захара ва Меддокс ҳам 2026 йилда шунга ўхшаш аризалар билан мурожаат қилган, бироқ улар бўйича якуний қарор ҳали чиқмаган.
Шу тариқа, актёрлар оиласида фарзандларнинг фамилия танлови яна жамоатчилик эътиборига тушди. Бироқ уларнинг қарорларига сабаб бўлган шахсий ҳолатлар очиқланмаган.
Жоли ва Питтнинг ажрашуви саккиз йил давом этган
Бред Питт ва Анжелина Жоли 2014 йилда турмуш қурган. Орадан икки йил ўтиб, 2016 йилда Жоли никоҳни бекор қилиш учун судга ариза берган.
Уларнинг ажрашиш жараёни саккиз йил давом этиб, шундан кейингина никоҳ расман бекор қилинган.
Собиқ жуфтликнинг олти нафар фарзанди бор:
асраб олинган фарзандлари — Меддокс, Пакс ва Захара;
биологик фарзандлари — Шайло ҳамда эгизаклар Нокс ва Вивиэн.
Оилавий муносабатларга оид кўплаб тафсилотлар оммавий ахборот воситаларида ёритилган бўлса-да, фарзандларнинг шахсий қарорларига сабаб бўлган барча ҳолатлар жамоатчиликка маълум эмас.
Анжелина Жоли ҳам отасининг фамилиясидан воз кечган
Қизиқ жиҳати, Анжелина Жолининг ўзи ҳам бир вақтлар отаси — актёр Жон Войтнинг фамилиясидан фойдаланган.
У туғилганда Анжелина Жоли Войт исмини олган, аммо 2002 йилда «Войт» фамилиясидан расман воз кечиб, иккинчи исми бўлган «Жоли»ни фамилия сифатида ишлата бошлаган.
Шу боис Вивиэннинг қарори онасининг ҳаётидаги шунга ўхшаш воқеани ҳам ёдга солди. Бироқ ҳар икки қарорнинг сабаблари алоҳида ва шахсий ҳолатларга боғлиқ.
Суд қарори кутилмоқда
Ҳозирча Вивиэннинг аризаси бўйича якуний суд қарори эълон қилинмаган. Фамилияни ўзгартириш жараёни якунланганидан кейингина унинг расмий исми қай тарзда қайд этилиши аниқ бўлади.
Сизнингча, вояга етган фарзанднинг фамилиясини мустақил танлашига ота-она қандай муносабатда бўлиши керак? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг.
…