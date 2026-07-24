Анжелина Жолининг яна бир қизи Бред Питт фамилиясидан воз кечмоқчи

·1.1K·Дунё
Анжелина Жолининг яна бир қизи Бред Питт фамилиясидан воз кечмоқчи

Анжелина Жоли ва Бред Питтнинг 18 ёшли қизи Вивиэн фамилиясини ўзгартириш учун судга мурожаат қилди. People нашри хабарига кўра, у қўш фамилиясидан отасининг фамилиясини олиб ташлаб, фақат «Жоли» фамилиясини қолдирмоқчи.

Суд ҳужжатларида бу қарорнинг сабаби «шахсий» деб кўрсатилган. Агар ариза қаноатлантирилса, Вивиэн Бред Питт фамилиясидан воз кечган оиладаги навбатдаги фарзанд бўлади.

Вивиэн судга ариза топширди

People маълумотига кўра, Вивиэн Жоли-Питт ўз фамилиясини расман ўзгартиришни сўраб судга мурожаат қилган.

18 ёшли қиз ҳужжатларда фамилия алмаштириш сабабини батафсил тушунтирмаган ва уни фақат «шахсий» деб кўрсатган.

Вивиэннинг аризаси ҳали суд томонидан кўриб чиқилиши керак. Шу сабаб фамилия расман ўзгаргани ҳақида ҳозирча гапиришга эрта.

У оиладаги тўртинчи фарзанд бўлиши мумкин

Манбага кўра, Вивиэн Бред Питтнинг фамилиясидан воз кечишга қарор қилган тўртинчи фарзанддир.

2024 йилда Шайло фамилиясини ўзгартириш жараёнини бошлаган. Хабарда айтилишича, Захара ва Меддокс ҳам 2026 йилда шунга ўхшаш аризалар билан мурожаат қилган, бироқ улар бўйича якуний қарор ҳали чиқмаган.

Шу тариқа, актёрлар оиласида фарзандларнинг фамилия танлови яна жамоатчилик эътиборига тушди. Бироқ уларнинг қарорларига сабаб бўлган шахсий ҳолатлар очиқланмаган.

Жоли ва Питтнинг ажрашуви саккиз йил давом этган

Бред Питт ва Анжелина Жоли 2014 йилда турмуш қурган. Орадан икки йил ўтиб, 2016 йилда Жоли никоҳни бекор қилиш учун судга ариза берган.

Уларнинг ажрашиш жараёни саккиз йил давом этиб, шундан кейингина никоҳ расман бекор қилинган.

Собиқ жуфтликнинг олти нафар фарзанди бор:

  • асраб олинган фарзандлари — Меддокс, Пакс ва Захара;

  • биологик фарзандлари — Шайло ҳамда эгизаклар Нокс ва Вивиэн.

Оилавий муносабатларга оид кўплаб тафсилотлар оммавий ахборот воситаларида ёритилган бўлса-да, фарзандларнинг шахсий қарорларига сабаб бўлган барча ҳолатлар жамоатчиликка маълум эмас.

Анжелина Жоли ҳам отасининг фамилиясидан воз кечган

Қизиқ жиҳати, Анжелина Жолининг ўзи ҳам бир вақтлар отаси — актёр Жон Войтнинг фамилиясидан фойдаланган.

У туғилганда Анжелина Жоли Войт исмини олган, аммо 2002 йилда «Войт» фамилиясидан расман воз кечиб, иккинчи исми бўлган «Жоли»ни фамилия сифатида ишлата бошлаган.

Шу боис Вивиэннинг қарори онасининг ҳаётидаги шунга ўхшаш воқеани ҳам ёдга солди. Бироқ ҳар икки қарорнинг сабаблари алоҳида ва шахсий ҳолатларга боғлиқ.

Суд қарори кутилмоқда

Ҳозирча Вивиэннинг аризаси бўйича якуний суд қарори эълон қилинмаган. Фамилияни ўзгартириш жараёни якунланганидан кейингина унинг расмий исми қай тарзда қайд этилиши аниқ бўлади.

Сизнингча, вояга етган фарзанднинг фамилиясини мустақил танлашига ота-она қандай муносабатда бўлиши керак? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг.

Анжелина ЖолиБрэд ПиттВивьенШайлоПипл
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонлик заргардан Роналдуга совға қилинган қимматбаҳо соат интернетда муҳокамага сабаб бўлдиЎзбекистонлик заргардан Роналдуга совға қилинган қимматбаҳо соат интернетда муҳокамага сабаб бўлдиКеча, 23:59Қўлларида мактабга борадиган 10 ёшли Ралф тармоқларда кўпчиликни таъсирлантирдиҚўлларида мактабга борадиган 10 ёшли Ралф тармоқларда кўпчиликни таъсирлантирдиКеча, 23:43Германияда самолёт уй томини тешиб кирди, қурбонлар борГерманияда самолёт уй томини тешиб кирди, қурбонлар борКеча, 21:11Футбол юлдузи Мбаппе севгилиси билан кўринди: Париждаги кадрлар шов-шув уйғотдиФутбол юлдузи Мбаппе севгилиси билан кўринди: Париждаги кадрлар шов-шув уйғотдиКеча, 20:39Япония ноқонуний юрган яна икки ўзбекистонликни депортация қилдиЯпония ноқонуний юрган яна икки ўзбекистонликни депортация қилдиКеча, 18:12Марадонанинг «Худонинг қўли» ва «Аср голи» урилган тўп аукционга қўйилди (видео)Марадонанинг «Худонинг қўли» ва «Аср голи» урилган тўп аукционга қўйилди (видео)Кеча, 18:04
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Икки опа-сингил ижара уйидаги суратда ўзларини кўриб қолишди
Икки опа-сингил ижара уйидаги суратда ўзларини кўриб қолишди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди