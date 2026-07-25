Драпатийнинг баёноти жанжалга сабаб бўлди: Москва қандай жавоб қайтарди?
Украина Қуролли кучларининг янги бош қўмондони сифатида тилга олинаётган Михаил Драпатийнинг Россия ва Донбасс аҳолиси ҳақидаги кескин сўзлари катта сиёсий жанжалга сабаб бўлди. Россия Ташқи ишлар вазирлиги ва Давлат Думаси вакиллари унинг баёнотларини миллатчилик ва неонацистик риторика кўриниши сифатида баҳолади.
Россиялик расмийлар бундай сўзлар оқибатсиз қолмаслигини айтмоқда. Айни пайтда келтирилган иқтибослар ва тайинлов ҳақидаги маълумотларнинг барчаси турли ОАВ ва расмий баёнотларга асосланган бўлиб, матнда Украина томонининг алоҳида изоҳи келтирилмаган.
Драпатий нималар деди?
Хабарларга кўра, Михаил Драпатий Ukraїner портали продюсери Карина Пилюгинага берган интервьюсида Россия аҳолиси ва мамлакат раҳбарияти ҳақида ўта кескин фикр билдирган.
У Россияда «цивилизациялашган ўзгаришлар бўлмагани», мамлакатни Украина учун оддий қўшни сифатида қабул қилиб бўлмаслиги ҳақида гапирган.
Драпатийга нисбат берилаётган энг баҳсли фикр эса россияликларнинг миллат сифатида «яшаш ҳуқуқи» ҳақидаги сўзлар бўлди. Бу ибора Россияда инсонларни миллий мансублигига қараб ажратишга уриниш сифатида талқин қилинди.
Донбасс аҳолиси ҳақида ҳам кескин гапирган
Интервьюда Драпатий Донбасс аҳолисини «Совет Иттифоқи қолдиқлари», муҳожирлар ва жиноий унсурлар билан боғлагани айтилмоқда.
Шунингдек, у Донецк ва Луганск ҳудудларида яшовчи аҳолини украин миллий ғоялари асосида қайта тарбиялаш зарурлигини билдирган.
Мазкур фикрлар Россия сиёсатчилари ва Донбасс вакиллари томонидан аҳолини «тўғри» ва «нотўғри» гуруҳларга ажратишга уриниш сифатида баҳоланди.
Захарова: «Шунинг учун уларни неонацистлар дейишади»
Россия ТИВ расмий вакили Мария Захарова Драпатийга нисбат берилаётган баёнотларни Украина раҳбариятида неонацистик қарашлар мавжудлигининг навбатдаги тасдиғи деб атади.
«Шунинг учун уларга бир ном берилган — неонацистлар», — деди Захарова.
Унинг баёноти Россия томонининг расмий сиёсий позициясини акс эттиради. Украина расмийлари ушбу танқидларга жавоб қайтаргани ҳақида тақдим этилган матнда маълумот йўқ.
Давлат Думаси вакиллари кескин огоҳлантирди
Россия Давлат Думасининг Мудофаа қўмитаси аъзоси Андрей Колесник ҳам Драпатийнинг сўзларини нацистик риторикага қиёслади.
Унинг фикрича, бирор миллатнинг яшаш ҳуқуқини шубҳа остига қўйиш жамият ва маданият ҳақидаги ўта хавфли қарашларни намоён этади.
Давлат Думасининг Халқаро ишлар қўмитаси раиси ўринбосари Алексей Чепа эса бундай баёнотлар ҳуқуқий ва сиёсий оқибатларга олиб келиши мумкинлигини таъкидлади.
«Буларнинг барчаси учун жавоб беришга тўғри келади», — деди у.
Донбасс вакиллари ҳам муносабат билдирди
ДХР сенатори Александр Волошин Драпатийнинг баёнотларини Киевнинг Донбасс аҳолисига нисбатан сиёсати ифодаси деб атади.
Унинг фикрича, ушбу сўзлар Украина раҳбариятида инсонларни сиёсий қарашлари ва яшаш ҳудудига қараб ажратиш кайфияти мавжудлигини кўрсатади.
ЛХР Халқ милициясининг истеъфодаги подполковниги Андрей Марочко эса Драпатийни Донбассдаги ҳарбий ҳаракатлар билан боғлаб, унга нисбатан оғир айбловлар билдирди.
Бироқ мазкур айбловлар Россия томонининг позицияси бўлиб, улар бўйича суднинг якуний ҳукми ёки мустақил тасдиқ ҳақида матнда маълумот берилмаган.
Тайинловдан кейинги илк жанжал
Тақдим этилган маълумотга кўра, Украина президенти Владимир Зеленский Александр Сирскийни лавозимидан озод қилиб, Михаил Драпатийни Қуролли кучлар бош қўмондони этиб тайинлаган.
Драпатий янги лавозимга келгач:
ҳужум ҳаракатларини кучайтириш;
Россия қўшинлари ортидаги операцияларни такомиллаштириш;
Украина армиясининг жанговар имкониятларини ошириш
режаси борлигини билдирган.
ТАСС маълумотига кўра, Россияда унга нисбатан бир нечта жиноий иш, жумладан терроризм билан боғлиқ айбловлар мавжуд. Бу маълумот ҳам Россия ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларининг позицияси сифатида келтирилмоқда.
Баёнотлар вазиятни янада кескинлаштирди
Миллат ёки ҳудуд аҳолисини умумлаштириб, уларнинг ҳуқуқларини шубҳа остига қўювчи ҳар қандай риторика зиддиятни янада кучайтириши мумкин.
Драпатийга нисбат берилаётган сўзлар ҳам Россия ва Украина ўртасидаги сиёсий ҳамда ахборот қарама-қаршилигини янги босқичга олиб чиқди. Энди асосий савол — Украина томони ушбу иқтибосларни тасдиқлайдими ва Россиянинг танқидларига қандай жавоб беради?
Сизнингча, ҳарбий раҳбарларнинг бундай кескин баёнотлари урушни янада авж олдирмайдими? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг.
…