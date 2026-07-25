Драпатийнинг баёноти жанжалга сабаб бўлди: Москва қандай жавоб қайтарди?

·574·Дунё
Драпатийнинг баёноти жанжалга сабаб бўлди: Москва қандай жавоб қайтарди?

Украина Қуролли кучларининг янги бош қўмондони сифатида тилга олинаётган Михаил Драпатийнинг Россия ва Донбасс аҳолиси ҳақидаги кескин сўзлари катта сиёсий жанжалга сабаб бўлди. Россия Ташқи ишлар вазирлиги ва Давлат Думаси вакиллари унинг баёнотларини миллатчилик ва неонацистик риторика кўриниши сифатида баҳолади.

Россиялик расмийлар бундай сўзлар оқибатсиз қолмаслигини айтмоқда. Айни пайтда келтирилган иқтибослар ва тайинлов ҳақидаги маълумотларнинг барчаси турли ОАВ ва расмий баёнотларга асосланган бўлиб, матнда Украина томонининг алоҳида изоҳи келтирилмаган.

Драпатий нималар деди?

Хабарларга кўра, Михаил Драпатий Ukraїner портали продюсери Карина Пилюгинага берган интервьюсида Россия аҳолиси ва мамлакат раҳбарияти ҳақида ўта кескин фикр билдирган.

У Россияда «цивилизациялашган ўзгаришлар бўлмагани», мамлакатни Украина учун оддий қўшни сифатида қабул қилиб бўлмаслиги ҳақида гапирган.

Драпатийга нисбат берилаётган энг баҳсли фикр эса россияликларнинг миллат сифатида «яшаш ҳуқуқи» ҳақидаги сўзлар бўлди. Бу ибора Россияда инсонларни миллий мансублигига қараб ажратишга уриниш сифатида талқин қилинди.

Донбасс аҳолиси ҳақида ҳам кескин гапирган

Интервьюда Драпатий Донбасс аҳолисини «Совет Иттифоқи қолдиқлари», муҳожирлар ва жиноий унсурлар билан боғлагани айтилмоқда.

Шунингдек, у Донецк ва Луганск ҳудудларида яшовчи аҳолини украин миллий ғоялари асосида қайта тарбиялаш зарурлигини билдирган.

Мазкур фикрлар Россия сиёсатчилари ва Донбасс вакиллари томонидан аҳолини «тўғри» ва «нотўғри» гуруҳларга ажратишга уриниш сифатида баҳоланди.

Захарова: «Шунинг учун уларни неонацистлар дейишади»

Россия ТИВ расмий вакили Мария Захарова Драпатийга нисбат берилаётган баёнотларни Украина раҳбариятида неонацистик қарашлар мавжудлигининг навбатдаги тасдиғи деб атади.

«Шунинг учун уларга бир ном берилган — неонацистлар», — деди Захарова.

Унинг баёноти Россия томонининг расмий сиёсий позициясини акс эттиради. Украина расмийлари ушбу танқидларга жавоб қайтаргани ҳақида тақдим этилган матнда маълумот йўқ.

Давлат Думаси вакиллари кескин огоҳлантирди

Россия Давлат Думасининг Мудофаа қўмитаси аъзоси Андрей Колесник ҳам Драпатийнинг сўзларини нацистик риторикага қиёслади.

Унинг фикрича, бирор миллатнинг яшаш ҳуқуқини шубҳа остига қўйиш жамият ва маданият ҳақидаги ўта хавфли қарашларни намоён этади.

Давлат Думасининг Халқаро ишлар қўмитаси раиси ўринбосари Алексей Чепа эса бундай баёнотлар ҳуқуқий ва сиёсий оқибатларга олиб келиши мумкинлигини таъкидлади.

«Буларнинг барчаси учун жавоб беришга тўғри келади», — деди у.

Донбасс вакиллари ҳам муносабат билдирди

ДХР сенатори Александр Волошин Драпатийнинг баёнотларини Киевнинг Донбасс аҳолисига нисбатан сиёсати ифодаси деб атади.

Унинг фикрича, ушбу сўзлар Украина раҳбариятида инсонларни сиёсий қарашлари ва яшаш ҳудудига қараб ажратиш кайфияти мавжудлигини кўрсатади.

ЛХР Халқ милициясининг истеъфодаги подполковниги Андрей Марочко эса Драпатийни Донбассдаги ҳарбий ҳаракатлар билан боғлаб, унга нисбатан оғир айбловлар билдирди.

Бироқ мазкур айбловлар Россия томонининг позицияси бўлиб, улар бўйича суднинг якуний ҳукми ёки мустақил тасдиқ ҳақида матнда маълумот берилмаган.

Тайинловдан кейинги илк жанжал

Тақдим этилган маълумотга кўра, Украина президенти Владимир Зеленский Александр Сирскийни лавозимидан озод қилиб, Михаил Драпатийни Қуролли кучлар бош қўмондони этиб тайинлаган.

Драпатий янги лавозимга келгач:

  • ҳужум ҳаракатларини кучайтириш;

  • Россия қўшинлари ортидаги операцияларни такомиллаштириш;

  • Украина армиясининг жанговар имкониятларини ошириш

режаси борлигини билдирган.

ТАСС маълумотига кўра, Россияда унга нисбатан бир нечта жиноий иш, жумладан терроризм билан боғлиқ айбловлар мавжуд. Бу маълумот ҳам Россия ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларининг позицияси сифатида келтирилмоқда.

Баёнотлар вазиятни янада кескинлаштирди

Миллат ёки ҳудуд аҳолисини умумлаштириб, уларнинг ҳуқуқларини шубҳа остига қўювчи ҳар қандай риторика зиддиятни янада кучайтириши мумкин.

Драпатийга нисбат берилаётган сўзлар ҳам Россия ва Украина ўртасидаги сиёсий ҳамда ахборот қарама-қаршилигини янги босқичга олиб чиқди. Энди асосий савол — Украина томони ушбу иқтибосларни тасдиқлайдими ва Россиянинг танқидларига қандай жавоб беради?

Сизнингча, ҳарбий раҳбарларнинг бундай кескин баёнотлари урушни янада авж олдирмайдими? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг.

Михаил ДрапатийРоссияУкраинаМария ЗахароваДонбасс
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонлик заргардан Роналдуга совға қилинган қимматбаҳо соат интернетда муҳокамага сабаб бўлдиЎзбекистонлик заргардан Роналдуга совға қилинган қимматбаҳо соат интернетда муҳокамага сабаб бўлдиКеча, 23:59Қўлларида мактабга борадиган 10 ёшли Ралф тармоқларда кўпчиликни таъсирлантирдиҚўлларида мактабга борадиган 10 ёшли Ралф тармоқларда кўпчиликни таъсирлантирдиКеча, 23:43Германияда самолёт уй томини тешиб кирди, қурбонлар борГерманияда самолёт уй томини тешиб кирди, қурбонлар борКеча, 21:11Футбол юлдузи Мбаппе севгилиси билан кўринди: Париждаги кадрлар шов-шув уйғотдиФутбол юлдузи Мбаппе севгилиси билан кўринди: Париждаги кадрлар шов-шув уйғотдиКеча, 20:39Япония ноқонуний юрган яна икки ўзбекистонликни депортация қилдиЯпония ноқонуний юрган яна икки ўзбекистонликни депортация қилдиКеча, 18:12Марадонанинг «Худонинг қўли» ва «Аср голи» урилган тўп аукционга қўйилди (видео)Марадонанинг «Худонинг қўли» ва «Аср голи» урилган тўп аукционга қўйилди (видео)Кеча, 18:04
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Икки опа-сингил ижара уйидаги суратда ўзларини кўриб қолишди
Икки опа-сингил ижара уйидаги суратда ўзларини кўриб қолишди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди