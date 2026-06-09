14 кун овқатсиз қолган аёл Малайзия тоғларидан тирик топилди

·0·Дунё
14 кун овқатсиз қолган аёл Малайзия тоғларидан тирик топилди

Малайзияда содир бўлган ҳайратланарли воқеа кўпчиликни лол қолдирди. Тоғларда адашиб қолган 49 ёшли сайёҳ аёл икки ҳафта давомида озиқ-овқатсиз яшаб, 14 кундан кейин соғ-саломат ҳолда топилди.

Маълум бўлишича, Жаслинда Салудин 23 май куни Бату Путих тоғига саёҳат қилиш учун йўл олган. У 14 нафар сайёҳ ва икки нафар йўлбошчидан иборат гуруҳ таркибида бўлган. Бироқ эртаси куни аёл гуруҳдан ажралиб қолиб, тоғ бағрида ёлғиз қолган.

Қутқарилган аёлнинг айтишича, у бу вақт давомида ҳеч қандай озуқа истеъмол қилмаган. Ҳаётини сақлаб қолиш учун ўсимликлар барглари ва новдаларида тўпланган сувни ичган.

— Менда овқат йўқ эди. Икки ҳафта давомида ҳеч нарса емадим, фақат сув билан кун кечирдим. Ҳаётимиз учун шукр қилишимиз керак, — деди у.

Аниқланишича, аёл аввал оёғидаги оғриқ туфайли тўхтаб дам олган. Кейин эса гуруҳдан узилиб қолиб, мустақил равишда ҳаракатланишда давом этган. Натижада у йўналишни йўқотиб қўйган.

Ko'k rangli hijob va katakli ko'ylak kiygan ayol eshik oldida o'tiribdi.

Жаслинда Салудиннинг бедарак йўқолгани маълум бўлгач, 25 май куни кенг кўламли қидирув-қутқарув операцияси бошланган. Қидирув ишлари давомида қутқарувчилар, полиция ходимлари, кўнгиллилар ва маҳаллий аҳоли жалб қилинган.

Ниҳоят, 6 июнь куни аёл Лубук Гахару қишлоғи яқинидан тирик ҳолда топилди. У дарҳол шифохонага олиб кетилиб, тиббий кўрикдан ўтказилди.

Мутахассисларнинг таъкидлашича, аёл топилган ҳудуд релеф жиҳатидан жуда мураккаб бўлиб, шаршаралар, чуқур водийлар ва ўтиш қийин бўлган жойлардан иборат. Шу сабабли унинг тирик қолгани ҳақиқий мўъжиза сифатида баҳоланмоқда.

Қутқарилган сайёҳ ўзининг йўқолиб қолиши билан жамоатчиликка ташвиш келтиргани учун узр сўради. Унинг турмуш ўртоғи эса қидирув ишларида қатнашган барча ташкилотлар ва кўнгиллиларга миннатдорлик билдирди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШга тезроқ кетишни истаганлар учун янги премиум хизмат йўлга қўйилдиАҚШга тезроқ кетишни истаганлар учун янги премиум хизмат йўлга қўйилдиБугун, 15:15Робот 6200 метрлик Чимборасо вулқони чўққисига чиқди, навбат ЭверестгаРобот 6200 метрлик Чимборасо вулқони чўққисига чиқди, навбат ЭверестгаБугун, 15:10Толибон амалдорларига смартфон ишлатиш тақиқландиТолибон амалдорларига смартфон ишлатиш тақиқландиБугун, 14:16Федерал суд Трамп жорий этган қимматбаҳо виза тўловини бекор қилдиФедерал суд Трамп жорий этган қимматбаҳо виза тўловини бекор қилдиБугун, 12:08Яшаш даражаси энг юқори давлатлар маълум бўлдиЯшаш даражаси энг юқори давлатлар маълум бўлдиБугун, 10:22“Толибон” смартфонларга қарши: айрим ҳудудларда қатъий тақиқ жорий этилди“Толибон” смартфонларга қарши: айрим ҳудудларда қатъий тақиқ жорий этилдиБугун, 08:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди