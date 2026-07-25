Ўзбекистон ва Қозоғистон келишувлар ижросини тезлаштиради

·49·Ўзбекистон
Ўзбекистон ва Қозоғистон келишувлар ижросини тезлаштиради

Ўзбекистон ташқи ишлар вазири Бахтиёр Саидов Қозоғистон ташқи ишлар вазири Ермек Кошербаев билан учрашиб, икки мамлакат ўртасидаги стратегик шерикликни янада ривожлантириш масалаларини муҳокама қилди.

Мулоқот давомида олий даражада эришилган келишувларни ўз вақтида ва сифатли амалга оширишга алоҳида эътибор қаратилди. Вазирлар минтақавий ҳамда халқаро кун тартибидаги долзарб мавзулар юзасидан ҳам фикр алмашди.

Иттифоқчилик муносабатларининг юқори даражаси қайд этилди

Бахтиёр Саидовнинг маълум қилишича, учрашувда Ўзбекистон ва Қозоғистон ўртасидаги стратегик шериклик ҳамда иттифоқчилик муносабатларининг бугунги даражаси юқори баҳоланди.

Томонлар икки мамлакат ўртасидаги алоқалар изчил ривожланаётгани ва ҳамкорлик кўлами кенгайиб бораётганини таъкидлади.

Ўзбекистон ва Қозоғистон етакчилари ўртасидаги яқин ва ишончли мулоқот барча соҳалардаги муносабатларни янада ривожлантириш учун мустаҳкам замин яратмоқда.

Асосий эътибор келишувлар ижросига қаратилди

Вазирлар икки томонлама кун тартибидаги долзарб масалаларни батафсил кўриб чиқди.

Хусусан, давлат раҳбарлари даражасида эришилган келишувларни:

  • белгиланган муддатларда бажариш;

  • ижро сифатини таъминлаш;

  • масъул идоралар ўртасидаги мувофиқлашувни кучайтириш;

  • амалий натижаларга эришиш муҳимлиги таъкидланди.

Учрашувда аниқ лойиҳалар ёки янги ҳужжатлар ҳақида батафсил маълумот берилмаган. Бироқ мулоқотнинг асосий мазмуни мавжуд келишувларни ҳаётга татбиқ этишни жадаллаштиришга қаратилган.

Минтақавий ҳамкорлик масалалари ҳам муҳокама қилинди

Бахтиёр Саидов ва Ермек Кошербаев Марказий Осиёдаги ҳамкорликни янада мустаҳкамлаш масалалари юзасидан фикр алмашди.

Ўзбекистон ва Қозоғистон минтақадаги йирик давлатлар сифатида савдо, транспорт, хавфсизлик, экология ва трансчегаравий масалаларда яқин ҳамкорлик қилиб келмоқда.

Вазирлар минтақавий ва халқаро аҳамиятга молик долзарб мавзуларни ҳам муҳокама қилган.

ШҲТ доирасидаги алоқалар кўриб чиқилди

Учрашув кун тартибидан Шанхай ҳамкорлик ташкилоти доирасидаги ҳамкорлик ҳам ўрин олди.

Томонлар ташкилот майдонидаги ўзаро мувофиқлашув, умумий ташаббуслар ва минтақавий барқарорликка оид масалалар юзасидан фикр алмашди.

ШҲТ доирасидаги ҳамкорлик Ўзбекистон ва Қозоғистон учун хавфсизлик, иқтисодий алоқалар ва транспорт йўлакларини ривожлантириш нуқтаи назаридан муҳим аҳамият касб этади.

Тошкент ва Остона мулоқотни давом эттиради

Учрашув натижалари икки мамлакат ташқи сиёсат идоралари ўртасидаги мулоқот фаол давом этаётганини кўрсатди.

Энди асосий вазифа — юқори даражада қабул қилинган қарорларни амалий лойиҳалар ва аҳолига сезиладиган натижаларга айлантиришдан иборат.

Сизнингча, Ўзбекистон ва Қозоғистон ҳамкорлигида қайси йўналишга устувор аҳамият бериш керак? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг.

ЎзбекистонҚозоғистонБахтиёр СаидовЕрмек Кошербаев
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда ўртача ойлик иш ҳақи 7 миллиондан ошдиЎзбекистонда ўртача ойлик иш ҳақи 7 миллиондан ошдиКеча, 18:08Танзила Нарбаева «Эл-юрт ҳурмати» ордени билан тақдирландиТанзила Нарбаева «Эл-юрт ҳурмати» ордени билан тақдирландиКеча, 12:54Абитуриентлар учун муҳим жараён бошланди: ОТМ танлови старт олдиАбитуриентлар учун муҳим жараён бошланди: ОТМ танлови старт олдиКеча, 12:46Ўзбекистонга 6 ойда даволаниш учун 35 мингдан ортиқ хорижлик келдиЎзбекистонга 6 ойда даволаниш учун 35 мингдан ортиқ хорижлик келди24.07, 23:03Тошкентда Ўзбекистон–Япония қўшма университети очиладиТошкентда Ўзбекистон–Япония қўшма университети очилади24.07, 22:11Тошкентга «яшил шаҳар» мақоми қайтарилади: боғлар кенгаяди (фото)Тошкентга «яшил шаҳар» мақоми қайтарилади: боғлар кенгаяди (фото)24.07, 20:18
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Отабек Умаровнинг 330 минг долларлик соати тармоқларда барчани эътиборини тортди!
Отабек Умаровнинг 330 минг долларлик соати тармоқларда барчани эътиборини тортди!
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди