Ўзбекистон ва Қозоғистон келишувлар ижросини тезлаштиради
Ўзбекистон ташқи ишлар вазири Бахтиёр Саидов Қозоғистон ташқи ишлар вазири Ермек Кошербаев билан учрашиб, икки мамлакат ўртасидаги стратегик шерикликни янада ривожлантириш масалаларини муҳокама қилди.
Мулоқот давомида олий даражада эришилган келишувларни ўз вақтида ва сифатли амалга оширишга алоҳида эътибор қаратилди. Вазирлар минтақавий ҳамда халқаро кун тартибидаги долзарб мавзулар юзасидан ҳам фикр алмашди.
Иттифоқчилик муносабатларининг юқори даражаси қайд этилди
Бахтиёр Саидовнинг маълум қилишича, учрашувда Ўзбекистон ва Қозоғистон ўртасидаги стратегик шериклик ҳамда иттифоқчилик муносабатларининг бугунги даражаси юқори баҳоланди.
Томонлар икки мамлакат ўртасидаги алоқалар изчил ривожланаётгани ва ҳамкорлик кўлами кенгайиб бораётганини таъкидлади.
Ўзбекистон ва Қозоғистон етакчилари ўртасидаги яқин ва ишончли мулоқот барча соҳалардаги муносабатларни янада ривожлантириш учун мустаҳкам замин яратмоқда.
Асосий эътибор келишувлар ижросига қаратилди
Вазирлар икки томонлама кун тартибидаги долзарб масалаларни батафсил кўриб чиқди.
Хусусан, давлат раҳбарлари даражасида эришилган келишувларни:
белгиланган муддатларда бажариш;
ижро сифатини таъминлаш;
масъул идоралар ўртасидаги мувофиқлашувни кучайтириш;
амалий натижаларга эришиш муҳимлиги таъкидланди.
Учрашувда аниқ лойиҳалар ёки янги ҳужжатлар ҳақида батафсил маълумот берилмаган. Бироқ мулоқотнинг асосий мазмуни мавжуд келишувларни ҳаётга татбиқ этишни жадаллаштиришга қаратилган.
Минтақавий ҳамкорлик масалалари ҳам муҳокама қилинди
Бахтиёр Саидов ва Ермек Кошербаев Марказий Осиёдаги ҳамкорликни янада мустаҳкамлаш масалалари юзасидан фикр алмашди.
Ўзбекистон ва Қозоғистон минтақадаги йирик давлатлар сифатида савдо, транспорт, хавфсизлик, экология ва трансчегаравий масалаларда яқин ҳамкорлик қилиб келмоқда.
Вазирлар минтақавий ва халқаро аҳамиятга молик долзарб мавзуларни ҳам муҳокама қилган.
ШҲТ доирасидаги алоқалар кўриб чиқилди
Учрашув кун тартибидан Шанхай ҳамкорлик ташкилоти доирасидаги ҳамкорлик ҳам ўрин олди.
Томонлар ташкилот майдонидаги ўзаро мувофиқлашув, умумий ташаббуслар ва минтақавий барқарорликка оид масалалар юзасидан фикр алмашди.
ШҲТ доирасидаги ҳамкорлик Ўзбекистон ва Қозоғистон учун хавфсизлик, иқтисодий алоқалар ва транспорт йўлакларини ривожлантириш нуқтаи назаридан муҳим аҳамият касб этади.
Тошкент ва Остона мулоқотни давом эттиради
Учрашув натижалари икки мамлакат ташқи сиёсат идоралари ўртасидаги мулоқот фаол давом этаётганини кўрсатди.
Энди асосий вазифа — юқори даражада қабул қилинган қарорларни амалий лойиҳалар ва аҳолига сезиладиган натижаларга айлантиришдан иборат.
Сизнингча, Ўзбекистон ва Қозоғистон ҳамкорлигида қайси йўналишга устувор аҳамият бериш керак? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг.
…