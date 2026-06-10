Британия оролларида 415 миллион йиллик улкан чаён топилди

·0·Дунё
Британия оролларида 415 миллион йиллик улкан чаён топилди

Илмий дунёда шов-шувга сабаб бўлган янги кашфиёт Британия оролларида амалга оширилди. Мутахассислар тахминан 415 миллион йил олдин Ер юзида яшаган улкан чаённинг фоссил қолдиқларини ўрганишди.

Олимлар бу қадимий жонзотни Praearcturus gigas деб номлашди ва у ҳозиргача аниқланган энг йирик чаён бўлиши мумкинлигини таъкидлашмоқда.

Тадқиқотларга кўра, унинг панжалари 16 сантиметргача етган, танаси эса тахминан бир метр атрофида бўлган. Бу улкан жонзотнинг излари Уэльснинг Powys ҳудуди ҳамда Англиянинг Herefordshire ва Worcestershire минтақаларидан топилган St Maughan’s Sandstone Formation қатламларида сақланиб қолган.

Энг қизиғи, мазкур чаён Ер тарихининг Эрта Девон даврида, яъни 415 миллион йил аввал яшаган. Фоссиллар илк марта 1870-йилларда аниқланган бўлса-да, уларнинг ҳақиқий табиати узоқ вақт давомида сир бўлиб келган.

Дастлаб олимлар бу қолдиқларни улкан қисқичбақа деб ҳам тахмин қилишган. Лекин замонавий CT сканерлар ва 3D моделлаштириш технологиялари орқали ўтказилган тадқиқотлар бу жонзот аслида чаён эканини тасдиқлади.

Тадқиқотчилар фикрича, унинг катталиги ўша даврда Ер юзидаги экологик шароит ва рақобатнинг ҳали етарлича шаклланмагани билан боғлиқ бўлиши мумкин.

Бу кашфиёт нафақат палеонтология, балки Ердаги ҳаёт эволюциясини тушунишда ҳам муҳим аҳамият касб этади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мехикода ЖЧ-2026 очилиши олдидан оммавий норозилик намойишлари бошландиМехикода ЖЧ-2026 очилиши олдидан оммавий норозилик намойишлари бошландиБугун, 10:26Теҳрон Вашингтонга минтақани тарк этиш ҳақида огоҳлантириш бердиТеҳрон Вашингтонга минтақани тарк этиш ҳақида огоҳлантириш бердиБугун, 09:45Жанубий Африкадаги отишмада 12 киши ҳалок бўлдиЖанубий Африкадаги отишмада 12 киши ҳалок бўлдиБугун, 09:37Афғонистон Покистонни учта вилоятга зарба беришда айбладиАфғонистон Покистонни учта вилоятга зарба беришда айбладиБугун, 09:29Эрон Минаб мактаби хотирасига янги банкнота чиқарадиЭрон Минаб мактаби хотирасига янги банкнота чиқарадиБугун, 09:2517 йил парвоз қилган учувчининг лицензияси сохта чиқди17 йил парвоз қилган учувчининг лицензияси сохта чиқдиБугун, 07:00
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди