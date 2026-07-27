Snapchat фойдаланувчиларга ўз мусиқий трекларини реал вақт режимида улашиш имконини берди
Snapchat иловаси фойдаланувчиларга ўзлари тинглаётган мусиқаларни реал вақт режимида баҳам кўриш имконини берувчи янги функцияни тақдим этди. TechCrunch нашри маълумотига кўра, „Нов Плайинг“ деб номланган мазкур имконият Снап Мап харитаси доирасида ишга туширилиб, дўстларнинг мусиқий дидидан бохабар бўлиш ва ўз трекларингизни улашиш йўлини очиб беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Мусиқа ва харита уйғунлигиЯнги функциядан фойдаланиш учун фойдаланувчилар ўзларининг стриминг хизматдаги аккаунтини, хусусан, дастлабки босқичда Spotify платформасини иловага улашлари керак бўлади. Шундан сўнг Снап Мап харитасида дўстлар қандай қўшиқлар билан завқланаётганини кўриш имконияти яратилади. Бу эса кундалик мулоқотга янги эмоционал қатлам қўшади.
Интеграция фақат харита билан чекланиб қолмайди. У Snapchat иловасининг TikTok форматидаги қисқа видеолари бўлган Spotlight қисмига ҳам татбиқ этилган. Эндиликда Spotlight видеоларида топилган ҳар қандай қўшиқни тўғридан-тўғри Spotify иловасига сақлаб қўйиш ёки трек саҳифасига ўтиб уни ўз кутубхонангизга қўшиш имкони мавжуд.
Махфийлик ва бошқарув имкониятлариSnapchat фойдаланувчиларнинг махфийлигига алоҳида эътибор қаратган ҳолда турли созламаларни тақдим этган. Хусусан:
- Тинглаш фаоллигини кимлар кўриши мумкинлигини ўзингиз танлайсиз.
- Тизим охирги тингланган қўшиқ ёки тўлиқ тинглаш тарихини кўрсатмайди.
- Агар фойдаланувчи охирги 24 соат ичида Snapchat иловасини очмаса, мусиқани улашиш автоматик равишда тўхтатиб турилади.
- Уланишни уч соатга, бир суткага ёки номаълум муддатга ихтиёрий равишда пауза қилиш мумкин.
Ижтимоий тармоқлар ва мусиқаҲозирги кунда етакчи ижтимоий тармоқлар мусиқий кашфиётлар ва контент улашиш имкониятларини фаол равишда ривожлантириб бормоқда. Масалан, TikTok платформасида фойдаланувчилар стриминг хизматларидан қўшиқлар улашиши ва ўзларига ёққан трекларни сақлаб қолиши мумкин. Instagram эса шахсий хабарлар қисмидаги Нотес статуслари орқали нима тинглаётганини кўрсатиш функциясини тақдим этган. Ҳатто Spotifyнинг ўзи ҳам дўстлар билан реал вақтда мусиқа алмашиш имконини берувчи воситаларни ишга туширган.
Snapchat мусиқий бўлими раҳбари Менни Адлернинг таъкидлашича, мусиқа инсонларнинг ўзини намоён этишидаги энг шахсий усуллардан биридир. Унинг сўзларига кўра, мазкур функция дўстларни янада яқинлаштиришга ва Снап Мап харитасида янги оҳангларни кашф этишга хизмат қилади.
Снап Мап эволюцияси2017-йилда ишга туширилган Снап Мап харитаси дастлаб фақатгина дўстларнинг жойлашувини кўриш ва дунё бўйлаб оммавий Снап материалларини томоша қилиш учун мўлжалланган эди. Вақт ўтиши билан харита маҳаллий қизиқарли нуқталар, фаолиятлар ва эндиликда мусиқа кашфиёти каби қатор янги имкониятлар билан бойиб борди. Бугунги кунда ойлик аудиторияси 450 миллиондан ошадиган ушбу харита Snapchat экотизимининг муҳим қисмига айланган.
Компания маълумотига кўра, янги мусиқий функция Spotify ва Snapchat хизматлари мавжуд бўлган барча ҳудудлардаги фойдаланувчилар учун босқичма-босқич жорий этилмоқда ҳамда яқин орада Канадада ҳам ишга тушиши кутилмоқда.
…