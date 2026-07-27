Snapchat фойдаланувчиларга ўз мусиқий трекларини реал вақт режимида улашиш имконини берди

·36·Техно
Snapchat фойдаланувчиларга ўз мусиқий трекларини реал вақт режимида улашиш имконини берди

Snapchat иловаси фойдаланувчиларга ўзлари тинглаётган мусиқаларни реал вақт режимида баҳам кўриш имконини берувчи янги функцияни тақдим этди. TechCrunch нашри маълумотига кўра, „Нов Плайинг“ деб номланган мазкур имконият Снап Мап харитаси доирасида ишга туширилиб, дўстларнинг мусиқий дидидан бохабар бўлиш ва ўз трекларингизни улашиш йўлини очиб беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Мусиқа ва харита уйғунлиги

Янги функциядан фойдаланиш учун фойдаланувчилар ўзларининг стриминг хизматдаги аккаунтини, хусусан, дастлабки босқичда Spotify платформасини иловага улашлари керак бўлади. Шундан сўнг Снап Мап харитасида дўстлар қандай қўшиқлар билан завқланаётганини кўриш имконияти яратилади. Бу эса кундалик мулоқотга янги эмоционал қатлам қўшади.

Интеграция фақат харита билан чекланиб қолмайди. У Snapchat иловасининг TikTok форматидаги қисқа видеолари бўлган Spotlight қисмига ҳам татбиқ этилган. Эндиликда Spotlight видеоларида топилган ҳар қандай қўшиқни тўғридан-тўғри Spotify иловасига сақлаб қўйиш ёки трек саҳифасига ўтиб уни ўз кутубхонангизга қўшиш имкони мавжуд.

Махфийлик ва бошқарув имкониятлари

Snapchat фойдаланувчиларнинг махфийлигига алоҳида эътибор қаратган ҳолда турли созламаларни тақдим этган. Хусусан:

  • Тинглаш фаоллигини кимлар кўриши мумкинлигини ўзингиз танлайсиз.
  • Тизим охирги тингланган қўшиқ ёки тўлиқ тинглаш тарихини кўрсатмайди.
  • Агар фойдаланувчи охирги 24 соат ичида Snapchat иловасини очмаса, мусиқани улашиш автоматик равишда тўхтатиб турилади.
  • Уланишни уч соатга, бир суткага ёки номаълум муддатга ихтиёрий равишда пауза қилиш мумкин.
Ушбу ёндашув шахсий маълумотларнинг хавфсизлигини таъминлаш билан бирга, фойдаланувчига ўз фаоллигини тўлиқ назорат қилиш имконини беради.

Ижтимоий тармоқлар ва мусиқа

Ҳозирги кунда етакчи ижтимоий тармоқлар мусиқий кашфиётлар ва контент улашиш имкониятларини фаол равишда ривожлантириб бормоқда. Масалан, TikTok платформасида фойдаланувчилар стриминг хизматларидан қўшиқлар улашиши ва ўзларига ёққан трекларни сақлаб қолиши мумкин. Instagram эса шахсий хабарлар қисмидаги Нотес статуслари орқали нима тинглаётганини кўрсатиш функциясини тақдим этган. Ҳатто Spotifyнинг ўзи ҳам дўстлар билан реал вақтда мусиқа алмашиш имконини берувчи воситаларни ишга туширган.

Snapchat мусиқий бўлими раҳбари Менни Адлернинг таъкидлашича, мусиқа инсонларнинг ўзини намоён этишидаги энг шахсий усуллардан биридир. Унинг сўзларига кўра, мазкур функция дўстларни янада яқинлаштиришга ва Снап Мап харитасида янги оҳангларни кашф этишга хизмат қилади.

Снап Мап эволюцияси

2017-йилда ишга туширилган Снап Мап харитаси дастлаб фақатгина дўстларнинг жойлашувини кўриш ва дунё бўйлаб оммавий Снап материалларини томоша қилиш учун мўлжалланган эди. Вақт ўтиши билан харита маҳаллий қизиқарли нуқталар, фаолиятлар ва эндиликда мусиқа кашфиёти каби қатор янги имкониятлар билан бойиб борди. Бугунги кунда ойлик аудиторияси 450 миллиондан ошадиган ушбу харита Snapchat экотизимининг муҳим қисмига айланган.

Компания маълумотига кўра, янги мусиқий функция Spotify ва Snapchat хизматлари мавжуд бўлган барча ҳудудлардаги фойдаланувчилар учун босқичма-босқич жорий этилмоқда ҳамда яқин орада Канадада ҳам ишга тушиши кутилмоқда.

SnapchatМусиқаSpotifyТехнологияларИжтимоий тармоқлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Антарес ҳарбий базалар учун кичик ядро реакторлари қуришга 470 миллион доллар жалб қилдиАнтарес ҳарбий базалар учун кичик ядро реакторлари қуришга 470 миллион доллар жалб қилдиБугун, 22:55OpenAI модели Hugging Face тизимини бузиб кирди: хавфсизлик ва назорат баҳслариOpenAI модели Hugging Face тизимини бузиб кирди: хавфсизлик ва назорат баҳслариБугун, 22:30Threads фойдаланувчилари энди Meta AI билан шахсий хабарларда мулоқот қилиши мумкинThreads фойдаланувчилари энди Meta AI билан шахсий хабарларда мулоқот қилиши мумкинБугун, 21:51Маълумотлар марказлари энергетика тармоғи учун янги синовга айланмоқдаМаълумотлар марказлари энергетика тармоғи учун янги синовга айланмоқдаБугун, 21:50Аэромакс вертикал учувчи янги дронни тақдим этдиАэромакс вертикал учувчи янги дронни тақдим этдиБугун, 21:28Google қидирувида сунъий интеллект асосий форматга айланмоқдаGoogle қидирувида сунъий интеллект асосий форматга айланмоқдаБугун, 20:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб