Челси Денни Велбек трансферини кўриб чиқмоқда
Лондоннинг Челси клуби ҳужум чизиғига тажриба қўшиш мақсадида Брайтон ҳужумчиси Денни Велбек номзодини жиддий равишда кўриб чиқмоқда. The Athletic нашри тарқатган маълумотларга кўра, тажрибали футболчини жамоага олиб келиш фикри бош мураббий Хаби Алонсонинг шахсий ташаббуси ҳисобланади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Сўнгги мавсумларда ёш ва истиқболли ўйинчиларга таяниб келган Челси раҳбарияти трансфер сиёсатида ўзгариш ясашга қарор қилди. Янги тайинланган испаниялик мутахассис ёшлар билан бир қаторда кийиниш хонасида етакчилик қила оладиган, Англия Премер-лигасида катта тажрибага эга бўлган футболчиларга эҳтиёж сезмоқда.
Ҳозирда 35 ёшни қаршилаган Англия терма жамоаси аъзоси Брайтон билан тузган амалдаги шартномасининг сўнгги 12 ойлик босқичига кирди. Сеагуллс клуби ўзининг етакчи ўйинчисини қўйиб юборишни истамасада, футболчининг карьерасидаги сўнгги йирик жамоага ўтиш имконияти музокараларда ҳал қилувчи рол ўйнаши мумкин.
Барқарорлик ва юқори натижаларВелбекка бўлган қизиқиш шунчаки вақтинчалик хоҳиш эмас. Тажрибали ҳужумчи ўзининг узоқ йиллик футболчилик карьерасидаги энг маҳсулдор мавсумини ўтказди. У ўтган мавсумда Брайтон сафида Премер-лиганинг 38 та учрашувидан 37 тасида майдонга тушиб, рақиблар дарвозасини 13 бор ишғол қилишга эришди.
Хаби Алонсо айнан шундай барқарорлик ва ишончлилик Стамфорд Бриджедаги жорий ҳужум чизиғида етишмаяпти, деб ҳисоблайди. Кўк-анорранглилар раҳбарияти эндиликда узоқ муддатли лойиҳалар билан бирга, дарҳол натижа кўрсата оладиган Премер-лига тажрибасига эга ўйинчиларни ҳам таркибга қўшишга тайёр.
Таркибдаги бошқа ўзгаришларThe Athletic маълумотига кўра, Челси фақат Велбек билан чекланиб қолмаяпти. Лондонликлар таркибга дарҳол етуклик олиб кириш мақсадида Гранит Жака ваЖон Стонс каби тажрибали футболчиларни ҳам нишонга олган.
Шунингдек, Велбекка фақатгина Челси эмас, балки бошқа Европа грандлари ҳам қизиқиш билдиргани айтилмоқда. Хусусан, Манчестер Юнайтед ўтган ёзги трансфер ойнаси вақтида ўз тарбияланувчисини Олд Траффордга қайтариш вариантини ўрганиб чиққан эди.
Велбекнинг трансфери Челси сафидаги бир қатор ҳужумчиларнинг тақдирига ҳам ўз таъсирини ўтказиши кутилмоқда. Клуб Лиам Делап ва Эмманюэль Эмгеҳа бўйича тушадиган таклифларни эшитишга тайёр, ёш футболчи Марк Гуиу эса амалиёт тўплаши учун бошқа жамоага ижара ёки доимий асосда йўл олиши мумкин.
…