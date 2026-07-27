Челси Денни Велбек трансферини кўриб чиқмоқда

·57·Спорт
Челси Денни Велбек трансферини кўриб чиқмоқда

Лондоннинг Челси клуби ҳужум чизиғига тажриба қўшиш мақсадида Брайтон ҳужумчиси Денни Велбек номзодини жиддий равишда кўриб чиқмоқда. The Athletic нашри тарқатган маълумотларга кўра, тажрибали футболчини жамоага олиб келиш фикри бош мураббий Хаби Алонсонинг шахсий ташаббуси ҳисобланади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Сўнгги мавсумларда ёш ва истиқболли ўйинчиларга таяниб келган Челси раҳбарияти трансфер сиёсатида ўзгариш ясашга қарор қилди. Янги тайинланган испаниялик мутахассис ёшлар билан бир қаторда кийиниш хонасида етакчилик қила оладиган, Англия Премер-лигасида катта тажрибага эга бўлган футболчиларга эҳтиёж сезмоқда.

Ҳозирда 35 ёшни қаршилаган Англия терма жамоаси аъзоси Брайтон билан тузган амалдаги шартномасининг сўнгги 12 ойлик босқичига кирди. Сеагуллс клуби ўзининг етакчи ўйинчисини қўйиб юборишни истамасада, футболчининг карьерасидаги сўнгги йирик жамоага ўтиш имконияти музокараларда ҳал қилувчи рол ўйнаши мумкин.

Барқарорлик ва юқори натижалар

Велбекка бўлган қизиқиш шунчаки вақтинчалик хоҳиш эмас. Тажрибали ҳужумчи ўзининг узоқ йиллик футболчилик карьерасидаги энг маҳсулдор мавсумини ўтказди. У ўтган мавсумда Брайтон сафида Премер-лиганинг 38 та учрашувидан 37 тасида майдонга тушиб, рақиблар дарвозасини 13 бор ишғол қилишга эришди.

Хаби Алонсо айнан шундай барқарорлик ва ишончлилик Стамфорд Бриджедаги жорий ҳужум чизиғида етишмаяпти, деб ҳисоблайди. Кўк-анорранглилар раҳбарияти эндиликда узоқ муддатли лойиҳалар билан бирга, дарҳол натижа кўрсата оладиган Премер-лига тажрибасига эга ўйинчиларни ҳам таркибга қўшишга тайёр.

Таркибдаги бошқа ўзгаришлар

The Athletic маълумотига кўра, Челси фақат Велбек билан чекланиб қолмаяпти. Лондонликлар таркибга дарҳол етуклик олиб кириш мақсадида Гранит Жака ваЖон Стонс каби тажрибали футболчиларни ҳам нишонга олган.

Шунингдек, Велбекка фақатгина Челси эмас, балки бошқа Европа грандлари ҳам қизиқиш билдиргани айтилмоқда. Хусусан, Манчестер Юнайтед ўтган ёзги трансфер ойнаси вақтида ўз тарбияланувчисини Олд Траффордга қайтариш вариантини ўрганиб чиққан эди.

Велбекнинг трансфери Челси сафидаги бир қатор ҳужумчиларнинг тақдирига ҳам ўз таъсирини ўтказиши кутилмоқда. Клуб Лиам Делап ва Эмманюэль Эмгеҳа бўйича тушадиган таклифларни эшитишга тайёр, ёш футболчи Марк Гуиу эса амалиёт тўплаши учун бошқа жамоага ижара ёки доимий асосда йўл олиши мумкин.

ЧелсиДенни ВелбекХаби АлонсоПремер-лигаТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Суперлигада драма: уч ўйин, икки пенальти ва 90+2-даги голСуперлигада драма: уч ўйин, икки пенальти ва 90+2-даги голБугун, 22:46ЖЧ-2026нинг энг чиройли голи аниқланди: Шомуродовнинг голи 2-ўринда (видео)ЖЧ-2026нинг энг чиройли голи аниқланди: Шомуродовнинг голи 2-ўринда (видео)Бугун, 22:38Айюб Буадди келажакда Реал Мадрид ёки Манчестер Сити даражасига чиқдимиАйюб Буадди келажакда Реал Мадрид ёки Манчестер Сити даражасига чиқдимиБугун, 22:19Элдор Шомуродовнинг голи ЖЧ-2026да тарихий эътироф олди (видео)Элдор Шомуродовнинг голи ЖЧ-2026да тарихий эътироф олди (видео)Бугун, 22:11Сиднй Лопес Кабрал Аргентина жамоасига урган голи учун соврин олдиСиднй Лопес Кабрал Аргентина жамоасига урган голи учун соврин олдиБугун, 21:59Муҳаммад Салоҳ ва Besiktas музокаралари нима сабабдан тўхтатилди?Муҳаммад Салоҳ ва Besiktas музокаралари нима сабабдан тўхтатилди?Бугун, 21:19
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди