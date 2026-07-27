Покистонда Холида "номус" баҳонасида яқинлари томонидан отиб ўлдирилди

·202·Дунё
Покистонда Холида "номус" баҳонасида яқинлари томонидан отиб ўлдирилди

Покистоннинг Хайрпур туманида ёш аёл маҳаллий қабила оқсоқоллари қарори ортидан отиб ўлдирилди. Полиция маълумотига кўра, Холида исмли аёл ноқонуний муносабатда бўлганликда айбланиб, "кари" деб эълон қилинган. Шундан кейин унинг бобоси ва тоғаси қабила оқсоқолининг буйруғи билан аёлни ўлдиргани айтилмоқда.

Фожиа 10 апрель куни Тандо Масти қишлоғида содир бўлган. Жиноят жараёни видеога олиниб, кейинчалик ижтимоий тармоқларда тарқалган. Марҳуманинг онаси Набул қизининг қичқириқлари ҳануз қулоғидан кетмаётганини айтди. Отаси Муҳаммад Рамзан эса ҳодиса вақтида Карачи яқинидаги цемент заводида тунги сменада ишлаётган бўлган.

Холида беш йил аввал амакиваччасига турмушга чиққан. Эри бедарак йўқолгач, у ота-онасининг уйига қайтган. Орадан беш ой ўтиб, қариндошлари уни бошқа эркак билан муносабатда бўлганликда айблаб, маҳаллий жирға олдига олиб чиққан. Айнан шу йиғилишда унга ўлим ҳукми чиқарилгани айтилмоқда.

Полиция уч нафар гумондорни қўлга олди, яна бир шахс қидирувга берилди. Ишнинг судга оширилиши кутилмоқда.

Ҳуқуқ ҳимоячилари маълумотига кўра, 2025 йилда Покистонда камида 470 нафар аёл "номус учун қотиллик" қурбони бўлган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Телефонга чалғиган аёл адашиб бегона ҳовлига кириб қолдиТелефонга чалғиган аёл адашиб бегона ҳовлига кириб қолдиБугун, 19:30Россия бензин экспортига чеклов муддатини яна узайтирдиРоссия бензин экспортига чеклов муддатини яна узайтирдиБугун, 17:49«Ҳар қандай душманона ҳаракатларга тайёрмиз»: Путин муҳим баёнот берди«Ҳар қандай душманона ҳаракатларга тайёрмиз»: Путин муҳим баёнот бердиБугун, 17:4453 йилдан бери қўлини туширмаётган инсон дунёни ҳайратга солди53 йилдан бери қўлини туширмаётган инсон дунёни ҳайратга солдиБугун, 15:08Ҳазил қимматга тушди: ит ходимнинг шимини ечиб юборди (видео)Ҳазил қимматга тушди: ит ходимнинг шимини ечиб юборди (видео)Бугун, 14:43WSJ: ChatGPT хавфли маълумотлар бергани ҳақида шов-шувли даъво қилдиWSJ: ChatGPT хавфли маълумотлар бергани ҳақида шов-шувли даъво қилдиБугун, 14:35
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда